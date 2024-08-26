Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi'nde 'Erzurum'un Yüzleri' sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi'nde 'Erzurum'un Yüzleri' sergisi açıldı

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi\'nde \'Erzurum\'un Yüzleri\' sergisi açıldı

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi Öğrencileri tarafından Tarihi Erzurum Kalesi'nde 'Erzurum'un Yüzleri' kara kalem sergisi, Geleneksel Okçuluk Atışları ilgi gördü. Sergiye Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş ve öğrenciler katıldı.

26.08.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi Öğrencileri tarafından Tarihi Erzurum Kalesi'nde' Erzurum'un Yüzleri' kara kalem sergisi, Geleneksel Okçuluk Atışları ilgi gördü.

Melek Uygun Kara'nın çalışmasında Kazım Karabekir Paşa, İlhami Çiçek, Hüseyin Altın, 'Alvarlı Efe' Muhammet Lufi, Şair Nefi, İbrahim Erkal, Arif Sağ'ın kara kalem sergi açılışına Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, Kent Konseyi'nin yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyleri'nin kuruluş aşamasında sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, 'Öncelikle başta Kent Konseyimize desteklerini esirgemeyerek destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e ekibine, Ata Sporumuz olan okçulukla ilgili, kara kalem çalışması yaparak bu kadim şehirde iz bırakarak değerlerimizi yaşatmak adına bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Gençlik Merkezimizin kıymetli Başkanı Emirhan Keleş'e, kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kent Konseyi olarak bu tür organizasyonları her zaman destekliyoruz. Spora ve sanata önem veriyoruz. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Okçuluk sporuna gönül veren hemşerilerimiz için büyük bir fırsat, inşallah bizlerde bundan böyle vakit buldukça Ata Sporumuzu yaşatarak ok atacağız. Zamanla birlikte tabi ki isabet ettirme yeteneğimizi de geliştireceğiz. Öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyor, bundan sonraki, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Gençlik, erzurum, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi'nde 'Erzurum'un Yüzleri' sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:25:45. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi'nde 'Erzurum'un Yüzleri' sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement