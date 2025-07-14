Erzurum Kent Konseyi'nden 15 Temmuz Mesajı: 'Türk Halkı İhanete Geçit Vermedi' - Son Dakika
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Erzurum Kent Konseyi'nden 15 Temmuz Mesajı: 'Türk Halkı İhanete Geçit Vermedi'

Erzurum Kent Konseyi\'nden 15 Temmuz Mesajı: \'Türk Halkı İhanete Geçit Vermedi\'
14.07.2025 12:29
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayımladı. Başkan Tanfer, "Anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratarak, bu hain, ihanet örgütüne geçit vermedi." dedi.

15 Temmuz 2016 akşamı başlayıp, ertesi gün milletin ayakları altında çiğnenerek sona eren darbe girişiminin, tarihteki yerini bir ibret vesikası olarak aldığına işaret eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Öyle ki; hainlere karşı destan yazdığımız 15 Temmuz'da, Ülkemizin gururu kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir, canını hiçe sayarak, hainlerin planını bozmuş, darbenin seyrini önemli ölçüde değiştirmiştir. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi yurdun dört bir köşesinde meydanlarda tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir.

'Türk halkı, ihanet örgütüne geçit vermedi'

Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. 15 Temmuz direnişimizin 9'ncu yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Türk halkı o gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durşu, çağrısı ve öncülüğünde sokaklara ve meydanlara çıkıp yek vücut olarak bu ihanet örgütüne geçit vermedi. Vatanın bütünlüğüne, ülkenin bölünmezliğine, milletin birliğine ve bağımsızlığına uzanan bu karanlık ruhları ve yapılanmalarını darmadağın etti.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kabul edilemez, hain darbe girişiminde halkımız, ortak bir duruşla demokrasimize sahip çıkacağını ve onu her daim koruyacağını göstermiştir. Bir demokrasi zaferi olarak tarihe geçen 15 Temmuz, halkımızın milli iradeye ve anayasal düzene olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. " dedi.

9'ncu yıl dönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerin, anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacaklarını ifade eden Tanfer, "Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda Türk milleti cepheye nasıl koştuysa 15 Temmuz günü o vatan aşkıyla tankların önüne dikilen, kendisini bombalara, kurşunlara siper eden kahraman vatandaşlarımız canlarını kurşunlara siper ederek darbenin önüne geçti. Şu bilinmelidir ki, Türk milleti bu ve bunun gibi darbelerin yapılmasına izin vermeyecektir. Türk milleti, bir kez daha ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birlik beraberliğine kast eden hainlere gereken dersi vermiştir, kararlılıkla vermeye de devam edecektir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin diyoruz. Rabbim her işimizi kolay kılsın, her gayretimizi hedefine ulaştırsın diyoruz. Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, 15 Temmuz da Türk Milleti'nin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi'nden 15 Temmuz Mesajı: 'Türk Halkı İhanete Geçit Vermedi' - Son Dakika

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