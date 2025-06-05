Erzurum Kent Konseyi'nden Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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Erzurum Kent Konseyi'nden Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Kent Konseyi\'nden Kurban Bayramı mesajı
05.06.2025 09:38
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, var olan dargınlıkların unutulduğu, kardeşçe kucaklaşma ve sevinç günleri olduğunu ifade eden Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Millet olarak, saygı ve hürmetin, yardımlaşma ve dayanışmanın eşsiz örneklerine şahit olacağımız bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmış olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, gönül kazanma seferberliğidir. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamd-ü senalar olsun.

Kurban, birliğin bütünlüğün beraberliğin kardeşliğin ihlas ve samimiyetin bayramıdır. Kurban Bayramının, insanımızın yaşadığı her yerde, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı, kardeşlik ve aidiyet duygusunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Bayramlar; Aziz Milletimiz ve İslam Dünyası için bir arada olma günleridir. Bayramlar, birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür. Bayramlar, aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir.

Bayramlar; eş, dost, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, yetimlerin ve buruk gönüllerin iyileştirildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günlerdir.

Bayram iklimini iyi değerlendirerek gönlümüzde iyiliklere, güzelliklere, hayırlara yer açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi güçlendirmeliyiz. Bu Kurban Bayramı'nda da her bayramda olduğu gibi; dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü ve mutluluğumuzu en içten şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız.

Acılarının gölgesi hala üstümüzde ve yüreklerimizde tazeliğini koruyan yakın zamanda yaşadığımız asrın felaketi depreminde yitirdiğimiz canlarımıza, deprem şehitlerimize, vatan uğruna şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla; Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Erzurumlu Hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi'nden Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

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