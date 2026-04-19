Erzurum Kent Konseyi\'nden ortak bildiri: "Sosyal medyaya etkin sınırlama olmalı"

Erzurum Kent Konseyi Kurul Üyeleri, Başkan Hüseyin Tanfer başkanlığında toplanarak kentin ekonomik, sosyal, çevresel ve ulaşım konularının yanı sıra son günlerde gündeme gelen akran olayları ve okul saldırılarını ele aldı.

Erzurum Kaleiçi Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; Kent Konseyi Başkan Vekili Lokman Karadaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Uzmanı Cemal Almaz, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türkiye Sakatlar Dernek Başkanı Sadullah Efe, Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Akgül, iş adamı Ali Toköz ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

"Sosyal medyaya etkin sınırlama olmalı"

Toplantıda konuşan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, halkın hem yönetim hem de denetim mekanizmalarında yer almasını sağlamak ve katılımcı demokrasi anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Tanfer, kentin kalkınmasına katkı sunmak ve sorunlara çözüm üretmek için mücadele ettiklerini ifade ederek: "Son günlerde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin gelişmeler, kamuoyunda hassasiyetle takip edilmektedir. Sürecin sağduyuyla yönetilmesi, toplum huzurunun korunması ve özellikle çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin gözetilmesi büyük önem arz etmektedir. Öncelikle Kahramanmaraş 'ta hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Günlük yaşantımızda internet kullanımı, sosyal medya platformlarının etkisi, dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık, suçun ve suçlunun özendirilmesi, şiddeti sıradanlaştıran dizi, film ve benzeri popüler kültür unsurlarının çocuklarımız üzerindeki etkileri de çok boyutlu biçimde ele alınması gerekir. Sosyal medya hesaplarının güvenliği için gerekli önlemler alınmalı, şüpheli hesaplardan ve bağlantılardan uzak durulmalı, burada her bir ferdimize, ailemize önemli görevler düşüyor. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması, devletimizin en temel önceliklerindendir. Gayemiz, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe taşımamasıdır. Devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde tüm kurumlarıyla görev başındadır. Erzurum Kent Konseyi olarak Devletimizin üst kademe görevlileri mutlaka sosyal medya üzerinde titiz bir çalışma yaptığını, sosyal medyaya etkin bir sınırlama uygulanmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Toplumsal dayanışmaya birlikte katkı sağlayalım"

Toplum huzurunun korunması, çocukların güvenliği ve kamu düzeninin sürdürülebilirliği için tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Tanfer, "Medya kuruluşlarımızın da bu süreçte sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket ederek toplumsal dayanışmaya katkı sunacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda da arkadaşlarımızla beraber istişarede bulunduk. Kenti küçük düşürücü açıklamaları kabul etmiyoruz. 'Yapılan bir toplantıda 'Erzurum emekliye ayrılmış, hayattan isifa etmiş, can çekişiyor' şeklinde yapılan talihsiz açıklamalar bizleri derinden üzmüştür. Kabullenemeyeceğimiz bu açıklamaları, Erzurum Kent Konseyi olarak tavsip etmiyoruz. Biz bu şehirde yaşıyoruz, yazını da seviyoruz, kışını da, donduran soğuğunu da seviyoruz. Bu kadim şehirde yapılan önemli bir birinden güzel projelerin görmemezlikten gelinmesi büyük bir talihsizlik ve haksızlıktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, sosyal belediyecilik vizyonunda ilimizde önemli projeler geliştirdi ve etkinlikler düzenledi. Kış sporlarının kalbi Palandöken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in vizyoner bakış açısıyla büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Erzurum Kalesi'nin önünü kapatan gecekondular başta olmak üzere köhne birçok yapı kaldırılmış, tarihi evler restore edilmiştir. Bu şehrin kalkınmasında en büyük anahtar şudur; birbirimizi sevmek. Dün olduğu gibi bugün de birlik içinde, beraberlik içinde sevgiyle canla başla çalışacağız. Erzurum Kent Konseyi'nin kapıları şehrimizin bütün sivil toplum kuruluşlarına açıktır. İnşallah el birliğiyle bu kentin iktisadi ve ekonomik hayatına çözüm üretmeye, destek vermeye ve yeni fikirleri hayata geçirmeye var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Erzurum'un meselelerinin takipçisi olmaya devam edeğiz"

Bu yıl gerçekleştirdikleri projeler, düzenledikleri etkinlikler ve başlattıkları çalışmalarla şehre değer katıldığını ifade eden Tanfer, "Kent Konseylerinin başarılı çalışmalar üretebilmesi için gerçekten hemşerilik bilincinin, kent hukukunun korunması için gereken çalışmaları yapabilmesi için belediye başkanlığının desteği gerçekten çok önemli. Uyumlu çalışmak önemli, daha önemlisi de kentinin, ilçesinin misafiri değil sahibi olan insanlara ihtiyacımız var. Onların gönüllü katılmaları, bizleri zenginleştirmeleri, bizleri projeleriyle, katkılarıyla güçlendirmeleri gerekir. Büyükşehir Belediyemiz ayrıca hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu kente 300 dönüm arazi üzerinde, içinde otelin de olduğu büyük bir hayvan pazarı ile Pekin'i Londra'ya kadar bağlayacak İpek Yolu üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Erzurum'dan geçecek olması ise şehrimiz için büyük şans olduğunu, Erzurum Hızlı Tren Projesi, Sivas-Erzincan yüksek standartlı demiryolu hattının devamı niteliğinde olup, Erzurum'u Ankara ve İstanbul'a bağlayacak projenin hayata geçirilmesi konusunda takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben bu duygu ve düşünce ile kadim şehir Erzurumumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM