Erzurum Kent Konseyi\'nden Vali Aydın Baruş\'a ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Hüseyin Tanfer Başkanlığı'nda Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek Konsey ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Vali Aydın Baruş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Konseyimiz, Şehirde yaşayan insanların hemşerilik bilinçlerini geliştirmek, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kente aidiyet duygularını arttırmak, insanların sosyal, eğitim, kültürel problemlerine eğilmek, kültürel dokuyu korumak, kültürel mirasa sahip çıkmak, özellikle de ildeki sivil toplum kuruluşlarının çatısı durumunda olabilmek, istişare meclisleri oluşturmak, onlara imkanlar oluşturmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Kente dair yerel çözüm önerilerini yerel yönetimlere, ilgili kurum ve kuruluşlara iletme de köprü görevi de görmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in başarılı hizmet projeleri ve sosyal belediyecilik çalışmaları, şehirdeki dezavantajlı gruplara yönelik projelerle hayatın her alanına dokunmasında başarı göstermiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum üzerindeki yakın ilgisinin şehirlerini daha güvenli, sağlam ve modern hale getirmeyi amaçlayan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. Erzurum Kent Konseyi olarak, Konseyimize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e müteşekkiriz" dedi.

Konseyin kuruluş amacı ve tarihsel gelişimi hakkında da bilgiler veren Başkan Tanfer, Konsey bünyesinde yer alan meclisler ve çalışma grupları ile Milli Eğitim ve Üniversite ile ortaklaşa olarak çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli çalışmalara da imza attıklarını belirtti.

'Kent Konseyleri Kentlerin Nabzını Yaşatan Sivil Bir Toplum Kuruluşudur'

Vali Baruş, ziyaretlerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kuruluna teşekkür ederek, "Kent konseyleri kanuni alt yapısının oturtulması ile halkla birlikte kente sahip çıkma, kentin güzelliklerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını birlikte analiz edebilme noktasında tüm renkleri, zevkleri bir araya topluyor. Konseyler, bununla birlikte her bir kesimin, zümrenin görüşlerinin ifade edebildiği, kentin kültürüne, kimliğine sahip çıkıldığı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Kent konseyleri, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma ve çevre duyarlılığı gibi konularda "kentin nabzını tutan" en önemli demokratik platformlardır.

Böylelikle kent kültürünü geliştiriyor, kent kimliğine, kent markasına katkı sağlamış oluyoruz. Devletin birliğine ve bütünlüğüne aykırı olmamak kaydı ile insanların fikirlerini, düşüncelerini, kentle ilgili duyarlılıklarını, hissiyatlarını ve düşüncelerini ortaya koymaları ve kesimler itibariyle güzel çalışmalara alt yapı oluşturacak şekilde sonuçlandırmaktır. Erzurum Kent Konseyinin çalışmalarını hem mekansal anlamda hem de o mekanın içerisinde yürütülen çalışmalar anlamında olumlu görüyorum ve daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Birlikte kalıcı projeler üretmek temennisi ile çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum." dedi. - ERZURUM