Aynalı Çin\'de Palandöken ve kış turizmini anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Çin'in Harbin kentinde düzenlenen Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na katıldı.

Dünya'nın önde gelen belediye başkanlarının buluştuğu küresel platformda Genel Sekreter Aynalı'nın söyleşi ve forumlarda yaptığı konuşma ve sunumlar dikkat çekti. Aynalı, Erzurum, kış turizmi, Palandöken Kayak Merkezi ve kış sporları ekonomisi ana temalı sunumunda kentin ve Türkiye'nin turizm dinamiklerini anlattı.

Genel Sekreter Zafer Aynalı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi olan ve 'Buz kenti' diye bilinen Harbin'de 'Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na Palandöken Kayak Merkezleri Genel Müdürümüz Selim Bağrıyanık kardeşim ile birlikte katıldık. Dünya'nın dört bir yanından Çin'e gelen belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcilerinin iştirak ettiği bu büyük buluşma dört gün sürdü. Harbin'deki Dünya zirvesinde Erzurum'un kış sporları, kış turizmi ve buz-kar ekonomisi alanındaki mevcut potansiyelimizi uluslararası ölçekte değerlendirme ve karşılaştırma imkanına da sahip olduk" dedi.

"Palandöken, kış turizminde bir dünya markasıdır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken'in kış turizminde Dünya devleriyle yarıştığını kaydetti. Aynalı, şöyle devam etti: "Sunumumuzda Erzurum'un sahip olduğu doğal ve altyapısal avantajları ve uluslararası ölçekteki prestijini masaya yatırdık. Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu vasıtasıyla bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve uzun vadeli stratejik ortaklıklarla ilgili temaslarda bulunduk. Harbin ziyareti; Erzurum'un küresel kış şehirleri ağında daha görünür, daha etkin ve daha yön verici bir rol üstlenebilmesi için önemli bir referans ve motivasyon kaynağı oldu. Erzurum'un kış sporları ve kış ekonomisi alanındaki liderlik iddiasını güçlendirecek ve şehrin uluslararası konumlanmasına uzun vadeli katkılar sağlayacak gelişmelerin yansıması daha şimdiden başladı. Küresel ölçekte turizm destinasyonlarını kuran Dünya'nın tanınır isimlerini şehrimize davet ettik. İnşallah bu süreç şehrimiz ve ülkemizin turizm potansiyeline önemli kazanımlar sunacak." - ERZURUM