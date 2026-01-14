Aynalı Çin'de Palandöken ve kış turizmini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aynalı Çin'de Palandöken ve kış turizmini anlattı

Aynalı Çin\'de Palandöken ve kış turizmini anlattı
14.01.2026 13:55  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Çin'in Harbin kentinde düzenlenen Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'nda Erzurum'un kış turizmi ve Palandöken Kayak Merkezi'ni tanıttı. Aynalı, kentin uluslararası turizm potansiyelini vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Çin'in Harbin kentinde düzenlenen Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na katıldı.

Dünya'nın önde gelen belediye başkanlarının buluştuğu küresel platformda Genel Sekreter Aynalı'nın söyleşi ve forumlarda yaptığı konuşma ve sunumlar dikkat çekti. Aynalı, Erzurum, kış turizmi, Palandöken Kayak Merkezi ve kış sporları ekonomisi ana temalı sunumunda kentin ve Türkiye'nin turizm dinamiklerini anlattı.

Genel Sekreter Zafer Aynalı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi olan ve 'Buz kenti' diye bilinen Harbin'de 'Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu'na Palandöken Kayak Merkezleri Genel Müdürümüz Selim Bağrıyanık kardeşim ile birlikte katıldık. Dünya'nın dört bir yanından Çin'e gelen belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcilerinin iştirak ettiği bu büyük buluşma dört gün sürdü. Harbin'deki Dünya zirvesinde Erzurum'un kış sporları, kış turizmi ve buz-kar ekonomisi alanındaki mevcut potansiyelimizi uluslararası ölçekte değerlendirme ve karşılaştırma imkanına da sahip olduk" dedi.

"Palandöken, kış turizminde bir dünya markasıdır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken'in kış turizminde Dünya devleriyle yarıştığını kaydetti. Aynalı, şöyle devam etti: "Sunumumuzda Erzurum'un sahip olduğu doğal ve altyapısal avantajları ve uluslararası ölçekteki prestijini masaya yatırdık. Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu vasıtasıyla bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve uzun vadeli stratejik ortaklıklarla ilgili temaslarda bulunduk. Harbin ziyareti; Erzurum'un küresel kış şehirleri ağında daha görünür, daha etkin ve daha yön verici bir rol üstlenebilmesi için önemli bir referans ve motivasyon kaynağı oldu. Erzurum'un kış sporları ve kış ekonomisi alanındaki liderlik iddiasını güçlendirecek ve şehrin uluslararası konumlanmasına uzun vadeli katkılar sağlayacak gelişmelerin yansıması daha şimdiden başladı. Küresel ölçekte turizm destinasyonlarını kuran Dünya'nın tanınır isimlerini şehrimize davet ettik. İnşallah bu süreç şehrimiz ve ülkemizin turizm potansiyeline önemli kazanımlar sunacak." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Erzurum, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aynalı Çin'de Palandöken ve kış turizmini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Ünlü sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın uyuşturucu soruşturması ifadesi ortaya çıktı
Ünlü sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın uyuşturucu soruşturması ifadesi ortaya çıktı
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:37:14. #7.11#
SON DAKİKA: Aynalı Çin'de Palandöken ve kış turizmini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.