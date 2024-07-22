Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlandı

Erzurum Kongresi\'nin 105. yıl dönümü kutlandı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tanfer, kongrenin Türkiye'nin yakın tarihi için dönüm noktası olduğunu belirterek, kongrenin ruhuna sahip çıkacaklarını vurguladı. Erzurum Kongresi'nin milli mücadeleyi zafere götüren önemli bir adım olduğunu ifade eden Tanfer, kongrenin birlik ve beraberlik ruhunu temsil ettiğini söyledi.

22.07.2024 13:57
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin 105'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayarak "Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız" dedi.

Erzurum Kongresi'nin, Türkiye'nin yakın tarihi bakımından dönüm noktası olduğunu belirten Kent Konseyi Başkanı Başkan Tanfer, " İşgale uğramış, ordusu dağılmış, topu, tüfeği değil, kazması, küreği dahi kalmamış bir millet 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktı ve yeniden özgürlük, istiklal ve istikbal mücadelesini verdiği o günlerin tarihi dönüm noktalarından birisi Erzurum Kongresi'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza ve Amasya tamimlerinden sonra gerçekleştirdiği Erzurum Kongresi, aynı zamanda yeni dönemin başlangıcı, o acılardan kurtuluşun ve istiklal mücadelesi vermenin en önemli dönüm noktalarından birisiydi. Erzurum Kongresi'ndeki ruh, Misakımilli sınırlarını yeniden belirleyen ve bu sınırlar üzerinde ayağa kalkmamızı sağlayan bir ruhtur. Türkiye'nin mandacı ve himayeci anlayışla asla yürümeyeceğini, yani bağımsız bir ülke olarak ayağa kalkmaktan başka çaresi olmadığını cümle aleme ilan etmiştir. Bu tam bağımsız Türkiye ideali etrafında gücümüzü bilerek, hayale kapılmadan rasyonel bir şekilde bu ülkenin hem gücünü hem itibarını artırmaktır. Bu nedenle Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız." dedi.

"Erzurum Kongresi'ni bir araya getiren Anadolu'nun irfanıdır"

Milli Mücadele'nin teşkilatlı bir yapıya bürünmesinde ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli aşamalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin, "milli mücadeleyi zafere götüren istiklali tam ruhunu inşa etmede engin bir ufuk olduğunu" belirten Tanfer, sözlerini şöyle sürdürdü, "19 Mayıs Samsun, 24 25 Mayıs Havza ve Amasya Tamimlerinden sonra Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımlarından birini oluşturan Erzurum Kongresi, her biri birer ölümsüz meşale, hüviyet, kabiliyet ve kutsiyette olan delegeleri ile birlikte, milletimizin kendi geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için gösterdiği mücadele yolunda mihenk taşını oluşturmuştur. Tarihi Kongrenin Erzurum'u birleştirici özelliği tarih boyunca öne çıkmıştır. Çünkü Erzurum, Anadolu'nun kuzeyini, doğusunu ve batısını birleştiren kavşak noktasındadır. Kongre'nin ilan edilmesinden bir yıl önce, ağır bir Ermeni mezalimine sahne olan Erzurum, bu işgal ve mezalimin sonucunda, "ölümün kesin zaferini ilan ettiği" bir şehir haline gelmişti. Fakat yine Erzurum'da ortaya konan; mücadeleyi zafere ulaştıran o yüksek şuur, kararlılık, şecaat ve azim, vatanı benzer bir ölüme, yok oluşa mahkum etmek isteyen tasallutu kesin ve dönülmez bir şekilde akamete uğratmıştır. Milli mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaya devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürmek ise vazifemiz ve geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Erzurum Kongresi'ni o zor şartlarda bir araya getiren tek şey Anadolu'nun irfanıdır, bu milletin özüdür, bu milletin hakikatidir, bu milletin inançlarıdır, bu milletin değerleridir. Erzurum Kongresi'ni bir araya getiren ve tarihi bir adım olarak önümüze koyan birlik ve beraberlik ruhudur. Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşünceler ile, Erzurum Kongresi'nin 105'ncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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