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Erzurum lezzetleri Aydınlılara tanıtıldı - Son Dakika
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Erzurum lezzetleri Aydınlılara tanıtıldı

Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Uğur Mumcu Parkı'nda Aydınlılara Erzurum'un lezzetlerini tattırdı. Dernek, cağ kebabı, İsbir kuru fasulyesi ve kadayıf dolması dağıtarak Erzurum'u ve ürünlerini Aydın'a tanıtmayı hedefliyor. Ayter alanında düzenlenecek etkinliklere tüm Aydınlılar davet ediliyor.

Erzurum lezzetleri Aydınlılara tanıtıldı
11.01.2024 - 19:52,
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Erzurum lezzetleri Aydınlılara tanıtıldı

AYDIN - Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Uğur Mumcu Parkı'nda Aydınlılara Erzurum'un lezzetlerini tattırdı.

Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Uğur Mumcu Parkı'nda cağ kebabı, İsbir kuru fasulyesi ve kadayıf dolması dağıttı. Erzurum'u ve Erzurum ürünlerini Aydın'a tanıtmayı hedefleyen dernek Aydınlıları 12-21 Ocak tarihleri arasında Ayter alanında düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Etem Yeşilyurt, "Erzurumlular Derneği olarak burada Aydınlılara Erzurum'un lezzetlerini sunuyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhu ve kandil dolayısıyla için cağ kebabı, kadayıf dolması ve İsbir fasulyesini Aydın'da yaşayan halkımıza tattırdık. Bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. 12-21 Ocak arasında Ayter alanında yöresel ürünlerimizin bulunduğu stantları açıp, Erzurum'un tatlarını Aydınlılarla buluşturacağız. Tüm Aydınlıları etkinliğimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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