Erzurum Oltu\'da Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve öğle yemeğiyle kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar Deneği Başkanı Gürbüz Vural ve Mahalle Muhtarları Hükümet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumu yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Oltu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Vural bir konuşma yaptı.

Muhtarlık müessesinin yerel demokrasinin en eski en önemli yapı taşı olma özelliği taşıdığını dile getiren Vural, "Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların devlete ulaşması noktasında ilk aşama olduğu herkesçe bilinmektedir. Muhtarlarımız, kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atan, vatandaşlarımızın düğününde cenazesinde yanlarında yer alarak birer aile bireyi özelliğini taşımaktadır. Muhtarlarımız, devletin halkla olan en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat elidir" dedi.

Başkan Gürbüz Vural konuşmasını Muhtarlara kendi yazmış olduğu bir şiirle bitirdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Oltu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mahalle Muhtarları törenin ardından Oltu Belediyesi Sosyal tesislerinde Oltu Muhtarlar Derneği tarafından öğlen yemeği verildi.

Törene Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Nuhan Çiçek, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve Muhtarlar katıldı.