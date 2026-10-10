Erzurum Oltu'da özel ihtiyaçlı öğrenciler için engelsiz cami buluşması düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum Oltu'da özel ihtiyaçlı öğrenciler için engelsiz cami buluşması düzenlendi

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Erzurum Oltu\'da özel ihtiyaçlı öğrenciler için engelsiz cami buluşması düzenlendi
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Erzurum Oltu'da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Oltu İlçe Müftülüğünce engelsiz cami buluşması düzenlendi. Oltu Birlik Camisi'ndeki programa katılan özel ihtiyaçlı öğrenciler Kur'an'dan sureler okuyup hediyeler aldı, aileleri ve ilçe protokolü de buluşmaya katıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla özel ihtiyaçlı öğrencilerin engelsiz camide buluşmasını amaçlayan anlamlı bir program düzenlendi.

Engelli Koordinatörlerinden Eda Öztaş ve Musa Akkuş öncülüğünde gerçekleştirilen programda engelli bireyler ve ilçe protokolü camide bir araya geldiler Oltu İlçe Müftülüğü tarafından özel ihtiyaçlı öğrencilerin cami ortamını tanımaları ve din görevlileriyle bir araya gelmeleri amacıyla Oltu Birlik Camisi'nde gerçekleştirilen programa öğrenciler, aileleri ve ilçe protokolü katıldı. Programın açılışında özel ihtiyaçlı öğrencilerden Selim İnce ve Kübra İnce, televizyon izleyerek öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyarak programa katkı sundu. Programda özel ihtiyaçlı öğrenci Osman Akkuş da bir konuşma gerçekleştirdi. Programın ardından Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ruhan Çiçek ve Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlik, özel ihtiyaçlı öğrencilerin cami ve din hizmetleriyle buluşması açısından anlamlı görüntülere sahne oldu. Engelli Koordinatörü Eda Öztaş,"Rehabilitasyon merkezinden gelen öğrencilerimizle ve diğer okullarda bulunan özel ihtiyaçlı bireylerin ve evlatlarımızla ve çocuklarımızla engelsiz cami buluşmasını bugün gerçekleştirdik. Çocuklarımız kuran okudular hediyeler aldılar. Camiyi tanıdılar cami ve sosyal hayatla alakalı çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. Onların gönüllerini yapmaya çalıştık. Engelin fiziksel değil gönülde olduğunu bir daha gördük. Yeter ki gönüller engelli olmasın" dedi.

Özel ihtiyaçlı çocuğu olan Ömer Akkuş ise "Özürlülere yardım derken sadece para akıllara geliyor. Özürlüye sevgi lazım, özürlüye hizmet lazım. Bu toplumda bazı şeyleri aşamadık. 35 yıldır çocuğum özürlü bugüne kadar çocuğumu lokantaya götüremedim. Çünkü engelli girişi yok. Bu sorunlara toplum olarak çözüm bulmalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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