Erzurum- Pasinler Yolu üzerinde bulunan Paşapınarı çeşmesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yine vatandaşların akınına uğradı.
Ramazan ayında bazen saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan vatandaşlar, buradaki vakitlerini sohbet ederek değerlendiriyor. Diğer zamanlarda da buradan su içmeyi alışkanlık haline getirenler çeşmeden vazgeçemiyorlar. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu Ramazan daha fazl vatandaş çeşme önünde su bidonlarıyla bekliyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Paşapınar çeşmesinin suyu bahar ayları ile birlikte karların erimesi sonucu daha fazla akmaya başladı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum-Pasinler Yolu Üzerindeki Paşapınarı Çeşmesi Ramazan Ayında Vatandaşların Akınına Uğruyor - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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