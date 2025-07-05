Erzurum protokolü ve medya mensupları "Sağlıklı yaşam için" sahaya çıktı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen ve il protokolü ile kentte görev yapan basın mensuplarını buluşturan maçın sonunda dostluk kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Halı Sahası'nda oynanan müsabakada; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu ile birlikte DAGC Başkanı Ayhan Türkez, AA Bölge Müdürü Yunus Okur, DAGC Yönetim Kurulu Üyeleri, ulusal ve yerel basında görev yapan gazeteciler forma giydi.

Oldukça çekişmeli ve renkli geçen müsabakada; Vali Çiftçi ve Rektör Hacımüftüoğlu attığı gollerle, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise performansları ile beğeni topladı. Centilmence geçen karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Bugün protokol mensupları olarak ikinci maçımızı basın mensupları ile yaptık. İtiraf etmeliyim ki, bugünkü maç dişe diş geçti. Zorlu bir mücadele oldu. Nihayetinde kazanan dostluktu. Maç serilerimiz devam edecek. Takım arkadaşlarımı ve basın mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; "spor ne kazanma hırsı ne de kaybetme korkusudur. Spor tek kelimeyle özgüvendir." Bunu hep birlikte bir kez daha yaşadık" dedi.

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ise, "Günümüzde zaman çok kıymetli. Spor içinde zaman ayırmak gerekli. Bugün karşımızda güçlü bir basın vardı. Güzel bir maç oldu. Umarım tüm Erzurumlulara örnek olmuştur. Umut ediyorum tüm Erzurumlularda sahalara koşar güzel bir yaz, spor dolu bir dönem geçirirler" diye konuştu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de, 'Güçlü bir basın vardı karşımızda. Yaş gurubu olarak bizi zorladılar. Erzurum'un birlik ve beraberliği için güzel bir aktivite oldu. Gençlerimizin teşvik edilmesi adına önemli etkinlik. Buradan şunu ifade etmek isterim ki, gençlerimizin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korunması için önemli bir farkındalık sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise "Spor sağlıktır. Bunu göstermek için bugün şehrimizin üst protokolü ile birlikte güzel bir ter attık. Keyif aldık. Güzel bir müsabaka oldu. Basınımızın değerli mensupları ile bir araya geldik. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu şöyle konuştu, 'Bugün basın mensupları ile aynı takımda olmam gerekirken protokolde yer aldım. Gönlüm basın ve medya ile. Maç çok güzel oldu. Keyif verdi.'

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, "DAGC olarak bu tür aktivitelerle önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Erzurum spor ve turizm şehri. Bu anlamda şehrimizde farkındalık oluşturmak adın il protokolümüz böyle bir maç organize ettik. Katılan herkese teşekkür ediyorum' dedi. - ERZURUM