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Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan Suriye'ye yardım - Son Dakika

Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan Suriye'ye yardım

03.02.2022 10:21
Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan Suriye'ye yardım

Suriye güvenli bölgede kurulu çadır kentlerde ağır geçen kış şartları, yoğun kar yağışları nedeniyle çöken ve su altında kalan çadırlarda yaşanan insanlık trajedisi için Erzurum Sivil Toplum Platformu bünyesinde bulunan yardım kuruluşlarıyla yardım çalışması başlatıldı.

Suriye güvenli bölgede kurulu çadır kentlerde ağır geçen kış şartları, yoğun kar yağışları nedeniyle çöken ve su altında kalan çadırlarda yaşanan insanlık trajedisi için Erzurum Sivil Toplum Platformu bünyesinde bulunan yardım kuruluşlarıyla yardım çalışması başlatıldı. Yardım kuruluşları topladıkları gıda ve yardım malzemelerini bölgeye gönderdi.

Özellikle gıda, battaniye ve giyim malzemelerinden oluşan 5 TIR'lık yardımın bölgeye bir süre önce gönderilmesini sağlayan ESTP, dün de 3 TIR dolusu yardımı yola çıkardı.

Bölgede çetin kış koşulları sebebiyle yaşam mücadelesi verildiğini söyleyen ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, "Bölgede yaşam şartları gerçekten çok zor. Özellikle geceleri donarak ölmesinler diye çocukların sık sık uykularından uyandırılıp yürütüldükleri şeklinde bilgilere ulaştık. Bu insanlık açısından tam bir trajedi ve biz bu manzara karşısında seyirci kalamayız. ESTP olarak bölgeye yönelik insani yardım faaliyetlerimiz devam edecek" açıklamasında bulundu. - ERZURUM

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Erzurum, Suriye, kar, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan Suriye'ye yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan Suriye'ye yardım - Son Dakika
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