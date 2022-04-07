Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun - Son Dakika
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Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun

07.04.2022 15:37
Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimi yaklaşırken adaylar da kendini göstermeye başladı.

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimi yaklaşırken adaylar da kendini göstermeye başladı. Erzurum SMMMO da ilk aday ise Nejmi Altun.

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçiminin Mayıs ayı içerisinde yapılması bekliyor. Erzurum SMMMO da ki seçimler öncesi başkanlık için ilk adaylığını açıklayan isim Nejmi Altun oldu.

ilimizin tanınmış Mali müşavirlerinden biri olan ve önümüzdeki yıl mesleğindeki 20. yılı kutlayacak olan Başkan Adayı Nejmi Altun, "15 yıldır mali müşavirlik mesleğini bir fiil icra ediyorum. Neden aday olduğuma gelince "Bizler ailemizin geçimini bu meslekten sağlıyoruz, Meslektaşımızın refahını yükseltebilmek için ortak paydamız olan meslek menfaati her zaman bizim önceliğimizdir. Gerek meslek, gerekse yöneticilikte büyük deneyim ve dostluklar biriktirdim. Mesleki ve örgütsel tecrübemle üstlendiğim görevlerimin oluşturduğu bilgi birikimimle hem mesleğin içinde hem de meslektaşlarımızın arasında olduğumdan Odamızın ihtiyaçları ve mesleğimizin sorunlarını bilen, bu sorunları çözüm temelli, ortak akıl ile çözmek isteyen, Mesleğimizin ve deneyimlerimin bana verdiği sorumlulukları bilen, kurumsal düşünen, dinleyen, ötekileştirmeyip birleştiren, açık fikirli, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılmak için, Üyelerimizin sosyal haklarını koruyup, kültürel ve sosyal etkinlikleri ile sanatsal faaliyetleri destekleyerek, odamızı daha huzurlu hale getirip, aidiyet kültürünü oluşturmak, oda üyelerinin ortak menfaatlerinin korunmasına özen göstererek üyelere daha verimli ve pratik eğitimlerle destek vermek, odamızı ve mesleğimizi daha ileri seviyelere ulaşması sağlamak amacı ile aday oldum" dedi. - ERZURUM

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Erzurum, Mayıs, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun - Son Dakika


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