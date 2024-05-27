Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve bilinç düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. Kongreye ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kongrede, kadın sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının konumu gibi konular tartışıldı.

27.05.2024 12:12
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından 4. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla hibrit olarak düzenlenen kongreye ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, Gaziantep Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sibel Bayıl Oğuzkan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Kadın Çalışmaları Merkezi'nin kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda toplumsal farkındalık oluşturma misyonu ile hareket ettiğini belirterek: "Kadın temalı konu ve problemleri ele almak amacıyla düzenlediğimiz kongremizde verimli bir tartışma ortamı oluşturarak, farklı bakış açılarını değerlendirecek ve problemlerin çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. Kadının varlığını ortaya koyabilmesi, anlamlı bir varoluş sergileyebilmesi ve kadın sorunlarına yönelik bir farkındalık oluşturup çözüm önerileri üretilebilmesi için bu tarz çalışmaların yapılması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda EKAUM'un TÜBİTAK desteği alarak büyük bir özveri ile gerçekleştirdiği ve artık gelenekselleşen Kadın Temalı Ulusal Öğrenci Kongresi hem böyle bir misyona hem de sürdürülebilir ve toplumu daha ileri taşıyacak genç nesillerin bilgi, düşünce ve yaklaşımlarını akademik bir ortamda paylaşmasına olanak sağlayacaktır. Böylesine önemli bir kongrenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta rektörümüz olmak üzere düzenleme komitesinde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca davetimizi kırmayarak bugün aramızda bulunan Doç. Dr. Sibel Bayıl Oğuzkan ve online olarak bize destek verecek olan Prof. Dr. Kadriye Bakırcı hocalarıma ayriyeten teşekkür ediyorum. En önemlisi bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, kongrenin bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda faydalı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Elmalı'nın ardından konuşan EKAUM Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü: "Bu yıl Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongremizin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Her kongremizde yeni bir şeyler öğreniyor, farklı noktalara temas ediyor, hem kadın hakları ve sorunlarını ele alıp değerlendiriyor hem de genç nesiller için akademik platformlar oluşturarak akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Doç Dr. Sibel Bayıl Oğuzkan, "Toplumda Kadın ve Kalkınmada Rölü: Gazantep Örneği" başlıklı konuşması ile dinleyicilere bilgi verdi.

Online olan öğlenden sonraki otumun açılışında ise Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu" konuşması ile insan hakları ve kanunlar açısından kadının konumunu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İlgiyle takip edilen kongrede ayrıca kadın hamamcılardan, anne olmak isteyen ve anne olmak istemeyen kadınlara yönelik kalıp yargılarına, Anadolu'daki kadınların mirastaki konumunun sebeplerinden gebelik yogası ve anne bebek bağlanmasına kadar kadın temalı çeşitli konular konuşuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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