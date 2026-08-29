Zafer Bayramı coşkusu Erzurum'da da kutlanıyor - Son Dakika
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Zafer Bayramı coşkusu Erzurum'da da kutlanıyor

Zafer Bayramı coşkusu Erzurum\'da da kutlanıyor
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Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oral, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferlerle dolu tarihe vurgu yaparak, şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104.'üncü yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Oral mesajında, Ağustos ayının Türk tarihi için 'zaferler ayı' olarak anıldığını hatırlatarak, "Yaşadığımız bu toprakların Türk yurdu yapıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle başlayan şanlı tarihimiz, yine bir 26 Ağustos günü başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, milletimizin bu topraklarda ebediyen yaşayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Başkan Oral "Aziz milletimizin, istiklal ve istikbali uğruna verdiği destansı mücadelenin son halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi; Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, canı pahasına kazandığı, kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın zafer tacıdır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacak ve milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafer Bayramı coşkusu Erzurum'da da kutlanıyor - Son Dakika

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