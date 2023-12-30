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Erzurum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşte terör saldırıları protesto edildi, şehitler anıldı - Son Dakika
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Erzurum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşte terör saldırıları protesto edildi, şehitler anıldı

Erzurum Ülkü Ocakları mensupları, terör saldırılarını protesto etmek ve şehitleri anmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında, PKK'nın hain saldırıları sonucu hayatını kaybeden vatan evlatlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu ve mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Programda şehitlerin adları okunarak katılımcılar tarafından 'burada' denildi.

Erzurum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşte terör saldırıları protesto edildi, şehitler anıldı
30.12.2023 - 15:51,
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Erzurum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşte terör saldırıları protesto edildi, şehitler anıldı.

Lala Paşa Cami önünde toplanan Ülkü Ocakları mensupları, sloganlar eşliğinde havuz başı kent meydanına kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, "Pençe kilit operasyonunda PKK'nın hain saldırıları sonucu 12 vatan evladımız toprağa düşmüştür. Mehmetçiklerimize, ailelerine, silah arkadaşlarına, yüce Türk Milletine metanet ve başsağlığı diliyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, 'öfkemiz, acımız kadar büyüktür, bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir'. Bu vesile ile burada toplanan vatanını seven, milletini seven değerli hemşehrilerim, ülküdaşlarım, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Programda şehitlerin adları okundu ve katılımcılar hep birlikte 'burada' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzurum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yürüyüşte terör saldırıları protesto edildi, şehitler anıldı - Son Dakika


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