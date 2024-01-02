Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği\'nde görev değişimi gerçekleşti

Erzurum'da okuyan uluslararası öğrencilere maddi manevi rehberlik yapmak amacıyla kurulan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinde (ERULDER) görev değişimi gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden bugüne kadar yüzlerce öğrenceye burs, harç ödemelerinde destek sağlayan ERULDER yaptığı olağanüstü genel kurulla yönetimi değiştirdi. 2016 yılından itibaren dernek başkanlığını yürüten Ergün halis yapılan olağanüstü genel kurulla yönetimi kurucu başkan olan Ertan Aksakal'a devretti. Derneğin kurucu başkanı olan aynı zamanda dernek gönüllülerinden olan Ertan Aksakal'a devir teslim töreninde şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşları katıldı.

Aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonundan (UDEF) gelen katılımcıların da bulunduğu kurulda duygu dolu anlar yaşandı. Bu zamana kadar yüzlerce öğrenciye burs veren ERULDER, misafir öğrencilere her türlü maddi yardımda bulundu. Harç ödemelerine de destek veren ERULDER, evlerde kalan öğrencilere gıda kolisi ve kurban eti dağıtarak uluslararası öğrencilerin gönlüne girmeyi başardı. Haftalık ve aylık eğitim programlarıyla öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek veren ERULDER, sporda ve sanatta da öğrencileri yalnız bırakmadı. Yaptığı turnuvalarla öğrencilerin kaynaşması sağlanırken kültürel faaliyetlerle uluslararası öğrencilerin ülkemizi yakından tanımalarına imkan sağlandı. Her yıl onlarca öğrencinin mezuniyet coşkusuna ortak olan ERULDER, mezun olan öğrencilerle irtibatı koparmamaya özen gösterdi.

Şu an onlarca ülkede Erzurum mezunu olduğunu belirten Ertan Aksakal, "Çalışmalarımız artarak devam edecek. Şehrimizde okuyan ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencilere ulaşıp ihtiyaçlarını gidermek onlara güzel bir rol model olmak en temel görevimiz. Üniversitelerimizde iyi bir eğitim alıyorlar bunlara artı olarak bizler de bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Uluslararası öğrencilerin Erzurum'da oldukları süre boyunca onları yalnız bırakmamak kişisel gelişimlerine destek olmak için çaba sarf edeceğiz. Şehrin dinamikleri ile ortak çalışarak derneğimizi güzel yerlere getirmek tanınırlığını artırmak için çok çalışacağız. Ülkeler arası gönül köprülerini inşa etmek gönül coğrafyasına dokunmak en temel vazifemiz olacaktır" dedi.

Yapılan olağanüstü genel kurul dilek ve temennilerle son buldu. - ERZURUM