Erzurum'un manevi şahsiyetlerinden Hacı Bedevi Zeki Gökçan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'un manevi şahsiyetlerinden Hacı Bedevi Zeki Gökçan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum\'un manevi şahsiyetlerinden Hacı Bedevi Zeki Gökçan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un manevi şahsiyetlerinden Hacı Bedevi Zeki Gökçan'ın cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, spor camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı.

18.07.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Erzurum'un manevi şahsiyetlerinden Hacı Bedevi Zeki Gökçan son yolculuğuna uğurlandı.

Lalapaşa Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile vatandaşlar ve spor camiasından isimler katıldı.

Emekli İmam İsmail Çetrez'in kaldırdığı cenaze namazına katılanlar Hacı Zeki Gökçan'ın oğulları Eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Gökçan, Demiryol İş Sendikası Şube Başkanı ve Türk-İş Temsilcisi Yusuf Gökçan, TÜFAD Başkanı Abdüsselam Gökçan ve iş insanı Mustafa Gökçan'a taziye dileklerini iletti.

Gökçan'ın cenazesi Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un manevi şahsiyetlerinden Hacı Bedevi Zeki Gökçan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un manevi şahsiyetlerinden Hacı Bedevi Zeki Gökçan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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