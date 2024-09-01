Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Sitare Dağı'na tırmanıldı - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Sitare Dağı'na tırmanıldı

Erzurum\'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Sitare Dağı\'na tırmanıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü, Sitare Dağı'na tırmandı. Protokol üyeleri, zirvede Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi ve Oltu'nun eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

01.09.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü, bin 500 rakımlı Sitare Dağı'na tırmandı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdinç Yılmaz, Bölge Trafik İstasyon Amiri Bekir Akyüz, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, zirvede eskiyen Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Sabah namazının ardından Aslanpaşa Camisi'nde başlayan yürüyüş sonrası katılımcılara çorba ikram edildi. Zorlu tırmanışın ardından zirvede katılımcılara çay ve sandviç sunuldu.

Protokol üyeleri, Oltu'nun eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Belediye Başkanı Çelebi, Sitare Dağı'na seyir tepesi projesi yapmayı planladıklarını belirterek, "Burada gençlerimize iyi bir spor aktivitesi oldu. Oltu'nun manzarasını izleyip, buraya ne yapabileceğimiz konusunda istişare ettik" dedi.

Katılımcılardan Berat Dağ Coşkun ise, "Sabah namazı sonrası Sitare Dağı'na çıktık, çok güzeldi" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Sitare Dağı'na tırmanıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Sitare Dağı'na tırmanıldı - Son Dakika
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