Erzurum'un Turizm Potansiyeli Görüşüldü - Son Dakika
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Erzurum'un Turizm Potansiyeli Görüşüldü

Erzurum\'un Turizm Potansiyeli Görüşüldü

Erzurum'da turizm potansiyelinin artırılması için seyahat acentalarıyla toplantı yapıldı.

15.10.2024 16:22
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Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve TÜRSAB(Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı), Erzurum'un turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmek ve bölgenin turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla seyahat acentaları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Nuh Şenol, seyahat acentası temsilcileri ve yetkilileri katıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında Erzurum'un doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, turizm altyapısının iyileştirilmesi, bölgedeki konaklama ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ve turizmin 12 aya yayılması gibi konular yer aldı. Özellikle kış turizminin başkenti olarak bilinen Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha fazla tanıtılması gerektiği vurgulandı.

Erzurum'un turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Toplantıda konuşan Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum'un tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda ilerlediğini belirtti. Yer, "Erzurum, sahip olduğu tarihi eserler, doğa harikaları ve kış turizmiyle büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli daha da geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Seyahat acentalarından destek ve yeni projeler

Seyahat acentaları temsilcileri, Erzurum'un turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılacak iş birliği ve ortak projeler için hazır olduklarını dile getirdi. Bölgedeki turizm aktivitelerini çeşitlendirmek ve daha fazla ziyaretçiyi çekmek için yeni rotalar oluşturma, eğitimli personel ile hizmet verme, kaçak acenta denetimlerinin artırılması, otopark problemlerinin çözümü, pasaport ve vize işlemlerinde formalitelerin en aza indirilmesi gibi öneriler sunuldu.

Ayrıca toplantıda, Erzurum'un tarihi mekanlarının restore edilmesi, yeni turistik tesislerin açılması ve doğa turizmi olanaklarının genişletilmesi gibi projeler üzerinde de görüşmeler yapıldı. Toplantı sonunda, Turizm sektöründeki paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması ve Erzurum'un daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla aylık düzenli olarak toplantılar düzenlenmesi kararı alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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