Erzurum ÜNİDES Programında Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum ÜNİDES Programında Öne Çıktı

Erzurum ÜNİDES Programında Öne Çıktı

Erzurum, ÜNİDES Programında 18 projeyle başarı gösterdi, gençlerin potansiyelini destekliyor.

14.01.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ÜNİDES Programının ikinci dönem sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde toplam 701 projenin desteklendiği programda, Erzurum önemli bir başarıya imza attı. Atatürk Üniversitesinden 15, Erzurum Teknik Üniversitesinden ise 3 proje destek alarak Erzurum'u, en çok proje desteği kazanan iller arasında üst sıralara taşıdı.

Projeler Gençlerin Hayallerine Dokunacak

Program kapsamında, Atatürk Üniversitesinin öğrenci topluluklarının hazırladığı projelerden 12'si yerel, 3'ü ise ulusal ölçekte destek aldı. Projeler; bilim ve teknolojiden sanata, sosyal sorumluluktan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede gençlerin hayallerine ve potansiyellerine dokunmayı hedefliyor. Atatürk Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilen ve Öğrenci Dekanlığı öncülüğünde yürütülen projeler, yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Sonuç, Üniversitemizin Nitelikli Eğitimi ve İnovasyonu Teşvik Eden Anlayışının Bir Göstergesidir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bu başarısının tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi: "ÜNİDES Programında elde edilen bu sonuç, üniversitemizin nitelikli eğitimi ve inovasyonu teşvik eden anlayışının bir göstergesidir. Üniversitemizden desteklenen projelerin her biri, gençlerimizin topluma ve bilime katma değer sağlama arzusunu yansıtıyor. Özellikle 'Sanal Gerçeklik Terapileri' ve 'Yapay Zeka ve Ötesi' gibi projeler, sadece yerel değil, ulusal çapta fark oluşturacak potansiyele sahip. Gençlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı bu destekle, geleceğin liderleri olarak hem kendi kariyerlerine hem de topluma büyük katkılar sunacak."

Genç Ofisler Projeleri Hayata Geçirecek

Desteklenen projelerin uygulanma süreci, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesinin koordinasyonuyla yürütülecek. Genç Ofisler, projelerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için öğrencilere rehberlik edecek. Genç Ofis birimleri, gençlerin projelerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri adına kültürel, sanatsal ve bilimsel desteklerle süreçlere katkı sunacak.

Erzurum'un Öncü Rolü

Türkiye genelinde 41 milyon TL'den fazla destek verilen ÜNİDES Programında Erzurum'un üstlendiği bu öncü rol, şehrin gençlere ve onların projelerine verdiği değeri gözler önüne seriyor. Bu başarı, sadece Erzurum'un değil, Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak daha büyük projeler için ilham kaynağı olmaya devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Gençlik, erzurum, Güncel, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum ÜNİDES Programında Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:03:34. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum ÜNİDES Programında Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.