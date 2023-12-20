Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi\'nin eşi ve AK Parti Erzurum Milletvekili eşleri çocuklarla ilgilendi

Yakutiye İlçesi Ortadüzü, Değirmenler, Umudum ve Akdağ Mahalleri'ni ziyaret eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok çocuklarla yakından ilgilendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın eşi Ayşenur Kaldırım ve Erzurum Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Atike Buliç ile beraberindeki heyetle birlikte Yakutiye İlçesi bağlı Ortadüzü, Değirmenler, Umudum ve Akdağ Mahallelerinde ilköğretim okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okullarda öğrencilerle sohbet eden Azime Çiftçi ve Gülhan Altınok ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - ERZURUM