Erzurumlu Minik hafızlar, İdlib'deki kardeşlerini unutmadı - Son Dakika

Erzurum Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Alkazan Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarını İdlib'deki kardeşleriyle paylaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı, soğuk kış şartlarında çocuklar donmasın diye Suriye için yardım seferberliği ilan etmişti.

Türkiye Diyanet Vakfının yaptığı iyilik çağrısına Palandöken ilçesi Alkazan Kur'an Kursu öğrencileri de kayıtsız kalmayarak harçlıklarını İdlib'deki kardeşleriyle paylaştı.

Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını bir araya getirerek Suriye'deki çocuklar için Türkiye Diyanet Vakfı Palandöken Şubesine bağışladı.

Kampanyaya destek olan öğrencileri tebrik eden İlçe Müftüsü Abdulhalim Acar, "Yardım kampanyasından haberdar olan ilçemiz Alkazan Kur'an Kursunda eğitim gören koca yürekli minik hafızlar, haçlıklarını bir araya getirerek kardeşlerine yardımda bulunmak üzere müftülüğümüze gelerek bizlere teslim ettiler" dedi.

Müftü Acar, "Milletimizin duygularına tercüman olan bu güzel davranışları için minik hafızlarımıza, hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm hemşerilerimizi, yapacakları bağışlarla kampanyamıza desteğe davet ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM