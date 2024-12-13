Erzurumlu şehit Taha Nergiz için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Erzurumlu şehit Taha Nergiz için mevlit programı düzenlendi

Erzurumlu şehit Taha Nergiz için mevlit programı düzenlendi

Isparta Kara Havacılık Okulunda meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Erzurumlu Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz için mevlit programı düzenlendi.

13.12.2024 12:10
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Isparta Kara Havacılık Okulunda meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Erzurumlu Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz için mevlit programı düzenlendi.

Yoğun katılımla Palandöken ilçesine bağlı programda dualar edilerek Taha Nergiz'e rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilendi.

Güzelyurt Mahallesinde gerçekleşen programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehidin şehadet haberinin alındığı andan itibaren 60 psiko-sosyal destek ekiplerinin şehidimizin ailesinin yanında olduğunu belirterek, her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Aykut, şehitlerin fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Şehitlerimiz, milletimizin birliği ve bağımsızlığı için hayatlarını feda etmiş kahramanlardır. Onların hatırası, bizlere güç ve ilham vermektedir. Bu mevlit programı, şehidimizin ruhuna adanmış bir saygı duruşudur. Şehidimizin ailesinin yanında olmaktan büyük bir onur duyuyoruz, Şehadet haberini aldığımız günden bugüne kadar 60 psiko sosyal destek ekibimizle şehidimizin ailesinin yanında olduk, bundan sonraki süreçte de şehidimizin ailesine destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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