Erzurumspor'da Mamba İle Transfer Dönemi Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Erzurumspor'da Mamba İle Transfer Dönemi Tamamlandı

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Erzurumspor, Tuzlaspor'dan Streli Mamba ile sözleşme imzalayarak transfer dönemini kapattı.

14.09.2024 13:46
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- Erzurumspor, transfere Mamba ile noktayı koydu

ERZURUM - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yaz transfer dönemine son olarak Tuzlaspor'dan Streli Mamba ve altyapıdan 3 oyuncu ile sözleşme imzalayarak nokta koydu.

Geçtiğimiz sezon transfer yasağı nedeniyle dar bir kadro ile ligi tamamlayan Erzurumspor, bu sezon yasağın kalkmasıyla dış transferde bir çok oyuncuyu renklerine bağladı. Son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba ile 1 yıllık sözleşme imzalayan mavi-beyazlılar, altyapıdan Burak Alemdar, Mustafa Taha Kars ve Ahmet Yavilioğlu'nu 2 yıllığını kadrosuna kattı.

Ayrıca yarın Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 19.00'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Erzurumspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu oyuncularına mutlak galibiyet ve 3 puan talimatı verdi.

"33 dosyayı çözdük"

2024-2025 yaz transfer döneminde 3 yıllık, 6 dönemlik transfer yasağını kaldırdıklarını ve takımın ihtiyacı olan takviyeleri yaparak transfer dönemini noktaladıklarını belirten Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve scout ekibimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine uygun bir takım olma yolunda adımlarımızı attık. Aynı anda, kader birliği yaptığımız ve üç sezondur bizimle birlikte olan fedakar futbolcularımızla yeniden anlaşma sürecimiz, transfer yasağımıza sebep olan 33 dosyanın kaldırılma süreci, sezona hazırlandığımız ilk günden itibaren yeni transferlerimizin takıma katılması süreçlerimizle ilgili tüm merak edilenleri önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla büyük Erzurumspor taraftarımızla paylaşacağız. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurumspor'da Mamba İle Transfer Dönemi Tamamlandı - Son Dakika

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