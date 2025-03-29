Erzurumspor'dan Aile Yılına Destek - Son Dakika
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Erzurumspor'dan Aile Yılına Destek

Erzurumspor\'dan Aile Yılına Destek

Erzurumspor, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aile önemini vurguladı.

29.03.2025 12:45
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Erzurumspor, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. Manisa FK ile oynanan karşılaşma öncesinde futbolcular, "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartla sahaya çıkarak aile kavramının önemini vurguladı.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut'tan önemli mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi, aile değerlerimizi yeniden hatırlamak ve güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Erzurumspor'un bu anlamlı etkinliğe destek vermesi, sporu sadece bir rekabet alanı olarak değil, toplumsal mesajların taşıyıcısı olarak da kullandığının en güzel örneğidir. Ailemizle güldüğümüz, paylaştığımız ve destek olduğumuz sürece güçlüyüz. Bu vesileyle tüm ailelerimizin 2025 Aile Yılı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik diliyorum."

Erzurumspor taraftarları da pankarta yoğun ilgi gösterirken, tribünlerden alkışlarla destek geldi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurumspor'dan Aile Yılına Destek - Son Dakika

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