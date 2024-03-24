ESABDER\'in 7. olağan genel kurulunda yeni yönetim belirlendi

Eskişehir Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (ESABDER) gerçekleştirdiği 7'nci olağan genel kurulda çıkan tek adayın salonda bulunan üyelerin tamamının oyunu almasıyla yeni yönetim belirlendi.
Genel kurulda yönetim ile birlikte ESABDER'i temsil etmek için merkezi Ankara'da bulunan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) delegeleri de belli oldu. Derneğin kadrolarında genç ve dinamik kişilerle birlikte tecrübeli isimlere yer verildi. Türkiye'de her geçen gün yaygın hale gelen amatör yakala ve bırak balıkçılığında takip edilen ve örnek alınan bir dernek olmayı hedefleyen ESABDER yetkilileri, yasa dışı ve tebliğe aykırı balık avcılığı yapanlarla mücadele etmek için sahalarda olacaklarını belirtti. Yönetim kurulu üyeleri ise, bir önceki yönetime verdikleri emekler için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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