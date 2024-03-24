ESABDER\'in 7. olağan genel kurulunda yeni yönetim belirlendi

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Eskişehir Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (ESABDER) gerçekleştirdiği 7'nci olağan genel kurulda çıkan tek adayın salonda bulunan üyelerin tamamının oyunu almasıyla yeni yönetim belirlendi.

Genel kurulda yönetim ile birlikte ESABDER'i temsil etmek için merkezi Ankara'da bulunan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) delegeleri de belli oldu. Derneğin kadrolarında genç ve dinamik kişilerle birlikte tecrübeli isimlere yer verildi. Türkiye'de her geçen gün yaygın hale gelen amatör yakala ve bırak balıkçılığında takip edilen ve örnek alınan bir dernek olmayı hedefleyen ESABDER yetkilileri, yasa dışı ve tebliğe aykırı balık avcılığı yapanlarla mücadele etmek için sahalarda olacaklarını belirtti. Yönetim kurulu üyeleri ise, bir önceki yönetime verdikleri emekler için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR