Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi

11.06.2022 10:41
Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi

Adanalı hayırsever, Suriye'deki iç savaşta bir bacağını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun oyuncak hayallerini gerçekleştirdi.

Adanalı hayırsever, Suriye'deki iç savaşta bir bacağını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun oyuncak hayallerini gerçekleştirdi. İstanbul'a giden Ogün Sever Okur, küçük çocuğa onlarca oyuncak hediye etti.

Kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran Ogün Sever Okur, sosyal medyada tek bacağı olmayan bir çocuğun videosunu gördü. Bunun üzerine çocuğa ulaşmak için çalışma yapan Okur, videodaki çocuğun İstanbul'da yaşayan Velid Elasad olduğunu tespit etti.

Adana'dan çıkıp İstanbul'a giden Sever Okur, Velid ve ailesiyle görüştü. Ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayan Sever Okur, daha sonra Velid'in oyuncak hayallerini de gerçekleştirdi ve küçük çocuğa onlarca oyuncak hediye etti.

Velid için protez bacakta taktırmak isteyen Okur, küçük çocuğu hastaneye götürdüğünde ise Velid'in yaşının protez bacak için uygun olmadığını öğrendi.

Sever Okur, "Velid'e ulaştığım için çok mutluyum. Onun videosunu görünce içim parçalandı. İnşallah büyüdüğünde protez bacağı da taktırırım. Her zaman onların yanında olmaya çalışacağım" dedi. - ADANA

Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi
Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi
Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İstanbul, Suriye, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:48:02. #1.11#
SON DAKİKA: Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement