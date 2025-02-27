Esad Rejimi'nin Hapishane İhlalleri

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Suriye merkezli bir insan hakları örgütü tarafından hazırlanan rapora göre Beşar Esad rejimi döneminde askeri havalimanı hapishanesinde bin 154 mahkum infaz veya işkenceler nedeniyle öldü.

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin işkence ve katliamları belgeleniyor. İnsan hakları örgütü Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi (SJAC) tarafından hazırlanan raporda, 2011-2017 yılları arasında Mezzeh Askeri Havalimanı'ndaki hapishanede tutulan bin 154 mahkumun işkence ve infaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıpları arasında idam cezası alarak öldürülen mahkumların verilerinin yer almadığı kaydedildi.

Raporun hazırlanması için 156 eski mahkum ile rejim karşıtlarının cezalandırılması ve öldürülmesiyle görevli eski hava kuvvetleri istihbaratından 8 kişiyle görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Öldürülen mahkumların mezarlarının tanık ifadeleri, uydu görüntüleri ve belgelerle tespit edildiği ifade edilen raporda, bazı mezarlıkların havaalanı arazisinde, diğerlerinin ise Şam'ın birçok noktasında yer aldığı kaydedildi.

Suriye hükümetinden bir kaynak yaptığı açıklamada, "Raporda söz edilen mezarlar bizi şaşırtmadı. Çünkü Aralık ayındaki kurtuluş günlerinde Esad'ın hapishanelerinden dışarı çıkamayan 100 binden fazla kayıp kişi olduğunu biliyoruz. Bu kayıp kişilerin akıbetini öğrenmek ve mezarları aramak, Esad rejiminin bize bıraktığı en büyük miraslardan biri oldu" ifadesini kullandı.

Birkaç ay boyunca hapishanede kalan mahkumlardan Şadi Harun yaptığı açıklamada, asılsız itiraflarda bulunması için her gün fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını ifade etti. Cezaevindeki ölümlerin farklı şekillerde meydana geldiğini belirten Harun, tutukluların hücre veya sorgu odası dışında hiçbir şey görmediğini "birkaç günde bir silah sesleri" duyduklarını belirtti. Harun, "Bir mahkumun ayağında kırbaç darbesi sonucu oluşan küçük bir yara, günlerce sterilize ve tedavi edilmeden bırakılmıştı. Yara giderek kangrene dönüştü ve ayağı kesilmek zorunda kaldı" dedi.

Rapora göre Esad rejiminin "zorla kaybetme" mekanizmasının en önemi merkezlerinden biri olan Mezzeh Askeri Havaalanı'nda 2011-2017 yılları arasında en az 29 bin mahkum tutuldu. Hava kuvvetleri istihbarat servisi, Mezzeh'teki hangarları, yatakhaneleri ve ofisleri hapishane hücrelerine dönüştürdü. - ŞAM