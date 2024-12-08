Esed ülkeyi terk etti, Mersin'deki Suriyeliler kutlama yaptı - Son Dakika
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Yerel

Esed ülkeyi terk etti, Mersin'deki Suriyeliler kutlama yaptı

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esed'ın ülkeyi terk etmesi, Mersin'deki Suriyeliler tarafından coşkuyla kutlandı.

08.12.2024 17:21
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Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esed'ın ülkeyi terk etmesi, Mersin'deki Suriyeliler tarafından coşkuyla kutlandı.

Esed rejimi muhalifi gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. Bununla birlikte ülkede 1963'de başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esed ülkesinden kaçtı. Esed'in kaçması, Mersin'de yaşayan binlerce Suriyeli tarafından coşkuyla kutlandı.

Akdeniz ilçesinde bulunan Fasih Kayabalı Caddesi'nde bir araya gelen binlerce Suriyeli, araç konvoyu eşliğinde Ulu Camii'ne yürüdü. Cami önünde toplanan grup, ellerindeki Türk ve Suriye bayrakları ile zaferi coşkuyla kutladı.

"Allah'a şükürler olsun ki ülkemize döneceğiz"

10 yıldır Mersin'de yaşadığını belirten Al-Şeh Wis, "14 yıl sonra ülkemize dönmek gerek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yıllar güzel geçti, güzel arkadaşlıklarımız da oldu. Onları bırakmak zorunda olduğumuz için de çok üzgünüz" dedi.

Suriye'deki gelişmelerin bu noktaya ulaşmasının kendileri için bir hayal gibi olduğunu anlatan Mahmud Alhalou ise, "Böyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorduk. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun ki en sonunda devletimize döneceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Suriye, mersin, Yerel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esed ülkeyi terk etti, Mersin'deki Suriyeliler kutlama yaptı - Son Dakika

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