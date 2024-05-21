Esenler Belediyesi Astronomi Okulu'nda Minikler Mezuniyet Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Esenler Belediyesi Astronomi Okulu'nda Minikler Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Esenler Belediyesi Astronomi Okulu\'nda Minikler Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Esenler Belediyesi tarafından Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak hayata geçirilen Astronomi Okulu'nda minikler mezuniyet heyecanı yaşadı. Sertifikalarını alan minikler, kendileri için hazırlanan programın tadını çıkardı.

21.05.2024 11:26  Güncelleme: 11:31
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Esenler Belediyesi tarafından Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak hayata geçirilen Astronomi Okulu'nda minikler mezuniyet heyecanı yaşadı. Sertifikalarını alan minikler, kendileri için hazırlanan programın tadını çıkardı.

Esenler Belediyesi, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlamasıyla bu alana merak duyan minikler için Ali Kuşçu Astronomi Okulu'na ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde bir ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği okulda, çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinimsel kazanımlar elde etmesi hedefiyle pek çok çalışma gerçekleştirildi. 7-13 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı okulun mezuniyet programı ise "Uzi Uzayda" adlı tiyatro gösterimiyle başladı. Programa velileriyle katılan minikler, mezun olmanın heyecanını doyasıya yaşadı. Program sonunda ise Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, çocuklara uzay maketi ile katılım sertifikası takdim etti.

Derslere istekli katıldılar

Ali Kuşçu Astronomi Okulu koordinatörü Mürvet Özgün, bir ay boyunca miniklerin merak ettiği tüm sorulara yanıt bulmaya çalıştıklarını söyleyerek "Kapsamlı bir eğitim programıyla her haftayı dolu dolu geçirdik. Çocuklar gerçekten çok istekli bir şekilde derslere katıldı. Bu heyecanlarını evlerine de taşıdılar. Velilerimiz de programdan hayli memnun kaldıklarını ifade ettiler. Tüm bunlar bizi mutlu ediyor. Bu kez Gökbilim Atölyesi'ne ev sahipliği yapacağız. Deneyler ve gözlemlerle zenginleştireceğimiz atölyemize başvurular 25 Mayıs'a kadar devam edecek. Tüm meraklı çocuklarımızı atölyemize bekliyoruz" dedi.

Yeni atölyeleri heyecanla bekliyoruz

Ali Kuşçu Astronomi Okulu'nda eğitim alan Ömer Asaf Tosun, "Kardeşimle birlikte derslere katıldık. Çok eğlenceli geçti. Aynı zamanda yeni bilgiler öğrendik. Büyüyünce ben de uzay ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

Ömer Asaf Tosun'un annesi Neslihan Tosun ise şunları kaydetti:

"Yeni atölyeleri heyecanla bekliyoruz. Eğitimlerden çok memnun kaldık. Buradaki eğitimlerden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimleri de takip etmeye başladık. Oğlumla birlikte benim de bu alana ilgim arttı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi Astronomi Okulu'nda Minikler Mezuniyet Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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