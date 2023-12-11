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Esenler Belediyesi Gazze için panel düzenledi - Son Dakika
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Esenler Belediyesi Gazze için panel düzenledi

Esenler Belediyesi, İsrail kuşatması altındaki Gazze'de yaşanan soykırımlara karşı kamuoyunu bilinçlendirmek ve harekete geçirmek amacıyla 'Gazze İçin Ne Yapabilirim?' paneli düzenledi. Panelde konuşan katılımcılar, Gazze'deki durumu anlatarak bilinçlenme ve eğitimin önemine vurgu yaptılar.

Esenler Belediyesi Gazze için panel düzenledi
11.12.2023 - 21:59,
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Esenler Belediyesi, İsrail kuşatması altındaki Gazze'de yaşanan soykırımlara karşı kamuoyunu bilinçlendirmek ve harekete geçirmek amacıyla "Gazze İçin Ne Yapabilirim?" paneli düzenledi.

İsrail kuşatması altındaki Gazze'de yaşanan soykırımlara karşı kamuoyunu bilinçlendirmek ve harekete geçirmek amacıyla Esenler Belediyesi tarafından "Gazze İçin Ne Yapabilirim?" paneli düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü gazeteci Nuriye Çakmak Çelik yaparken, panele yönetmen Tülay Gökçimen, Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, eğitimci-yazar Yavuz Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

Tülay Gökçimen panelde yaptığı konuşmada Gazze için yapılması gereken en öncelikli şeyin "kendini eğitmek" olduğunu belirterek, "Filistin'i tanımak aslında, 'Gazze İçin Ne Yapabilirim' diyorsanız öncelikle dünya haritasını önünüze açın Filistin nerede, Gazze nerede, Kudüs nerede bunları bilmeliyiz" dedi. Filistin'deki bölgeler hakkında sözlerine devam eden Gökçimen, "Filistin bir anne diğerleri onlara bağlı çocuklar gibi eğer bu kuralı bilmezseniz Filistin'i okuyamazsınız. Filistin ile alakalı çalışmalar yapmak için en azından yakın tarihe doğru gitmemiz lazım. 1948'de ne oldu, 1917'de ne oldu, bu insanlar neden sürgün ediliyor. Neden böyle yaşıyorlar" diye konuştu.

Filistinli yönetmen Saleh de Gazze'de yaşananları anlamak ve anlatmak için İsrail'in bu alandaki lobi ve propaganda çalışmalarını bilmek gerektiğini söyledi. Saleh, "İsrail kendini Holokost üzerinden inşa etti. Dünya önünde de o hikayeye bağlı kalarak kendilerini devam ettirdiler. Biz biliyoruz ki Yahudiler Avrupa'da azaplar gördüler. Bu azap görmeleri, zulüm görmeleri Orta Doğu'da başka bir toplum için tekrar azap göstermesine bir sebep olamaz. Bu konuda en büyük güçleri hikaye biz Siyonist hikayesini doğru anlayabilirsek ancak Yahudiliği, Filistin hikayesini gerçek ve doğru şekilde aktarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Eğitimci yazar Yavuz Yiğit de sosyal medya başta olmak üzere, kirli ve yanlış bilgiyi yayan birçok kaynağın özellikle çocukları etkilediğine dikkati çekti. Yavuz, "Bugünün dünyasında aynı kanalı izlemek, aynı yerden bilgi almak gibi bir mevzu yok. Aynı yerden ders çalışmıyoruz, aynı kişileri takip etmiyoruz. Gençler o kadar çok bilgi bombardımanına tutuluyor ki şunu diyebilirsiniz, bunu nasıl görmezsin, nasıl bilemezsin. Bugün sosyal medya algoritmasında örnek olarak bir kişinin sosyal medyasını açsak birçok Gazze içeriği görürüz. Bazı çocuklarda ise hiç görmezsiniz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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