Esenler Belediyesi'nde 'Gündeme Dair Düşünceler' Semineri Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Belediyesi'nde 'Gündeme Dair Düşünceler' Semineri Gerçekleşti

Esenler Belediyesi\'nde \'Gündeme Dair Düşünceler\' Semineri Gerçekleşti

Esenler Belediyesi, 'Yeni Suriye, Türkiye'ye Yansımaları ve Suriye İzlenimleri' konulu seminerde gazeteciler Kemal Öztürk ve Ferhat Murat'ın görüşlerini paylaştığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

17.01.2025 09:37  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konu başlıklarının alanında uzman isimler tarafından "Gündeme Dair Düşünceler" isimli seminer programı gerçekleştirildi. Seminerde, "Yeni Suriye, Türkiye'ye Yansımaları ve Suriye İzlenimleri" başlığıyla gazeteci Nagehan Alçı moderatörlüğünde gazeteciler Kemal Öztürk ve Ferhat Murat konuya ilişkin görüşlerini ve bölgeden izlenimlerini paylaştı.

Esenler Belediyesi, Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren en güncel konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı "Gündeme Dair Düşünceler" adlı seminer dizisine ev sahipliği yaptı. Esenler Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazeteci Nagehan Alçı, Kemal Öztürk, Ferhat Murat ve birçok vatandaş katıldı. Seminerde, "Yeni Suriye, Türkiye'ye Yansımaları ve Suriye İzlenimleri" başlığıyla gazeteci Nagehan Alçı moderatörlüğünde gazeteciler Kemal Öztürk ve Ferhat Murat konuya ilişkin görüşlerini ve bölgeden izlenimlerini paylaştı.

"Vatanlarından ayrı kalmış insanlar büyük bir şevkle geri dönmeye çalışıyorlar"

Programda konuşan Nagehan Alçı, "Suriye deyince; bir ülke var, toprak var ama şu anda bir devlet yok. Yani kapıdan Türkiye ile aradaki farkı çok net görüyorsunuz. Türkiye çok sıkı kontrollerle sınırdan sizi çıkarıyor. Ama Suriye'ye tek bir kimlik ve pasaport göstermeden girdik. Yollar çok yoğun. Kuzeyden girip aşağı Şam'a doğru inerken şunu görüyorsunuz; Yıllardır ülkelerinden vatanlarından ayrı kalmış insanlar büyük bir şevkle geri dönmeye çalışıyorlar. Bu yalnızca Türkiye'den Suriye'ye bir hareket değil. Suriye'nin içinde de bir hareket. Çoğu kişi evleri yerinde duruyor mu bilmeden üç beş parça mobilya alıp yollara çıkmışlar. Biz ilk gece Hama'da kaldık. Hama da benim için çok büyük bir şoktu. Çünkü çok kontrolsüz silah kullanımı var. Oradaki silah kullanımı o aşamada aslında iyi bir şeye hizmet ediyordu. Kutlama yapmak için silah kullanıyorlar. 5 yaşındaki çocuklar da kullanıyor. 70 yaşındaki nineler de kullanıyor. Sokaklarda müthiş bir coşku vardı. Ertesi gün Şam'a kadar gittik. Büyük bir kaos ama o kaosun içinde de bir ahenk ve bir coşku gördük. Baas rejimi döneminde çok büyük bir baskı rejiminde yaşamış bir toplum adeta deli gömleğinden sıyrılmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kemal Öztürk, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Esenler, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nde 'Gündeme Dair Düşünceler' Semineri Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
00:32 Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:55 ABD’de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı ABD'de bir öğretmen 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldı
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 18:05:00. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler Belediyesi'nde 'Gündeme Dair Düşünceler' Semineri Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.