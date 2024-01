Esenler Belediyesi, Sinop\'un doğal güzelliklerini sergiliyor

Esenler Belediyesi, 'Türkiye'nin en mutlu ili' Sinop'un doğal güzelliklerini ortaya koyan 'Bir Masaldır Sinop' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf sanatçısı Şevket Maviş'in eserlerinden oluşan sergi, birbirinden renkli karelerle Sinop'u İstanbul'a taşıyor.

Esenler Belediyesi, masmavi denizi, uçsuz bucaksız yeşili, tarihi hazineleri ve doğal güzellikleri ile Kuzey'in incisi Sinop temalı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 33 yıldır fotoğrafçılığı profesyonel bir meslek olarak yürüten ve özellikle Sinop'un yurt içinde ve yurt dışında başarılı bir biçimde tanıtılması konusunda önemli katkılarda bulunan Şevket Maviş'in eserlerinden oluşan serginin açılışı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. 57 eserden oluşan fotoğraf sergisi, 13 Ocak'a kadar kapılarını açık tutacak.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri

Serginin açılışında konuşan fotoğraf sanatçısı Şevket Maviş, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu tarihi günde Sinop'un güzelliklerini, İstanbul'un en güzel ilçesi olan Esenler'de sergiliyoruz. Burada fazla konuşmayayım, fotoğraflarımız konuşsun. Sinop, Türkiye'nin en güzel noktasında bulunan doğal güzellikleriyle meşhur olan bir şehrimiz ama bu güzellikler bugüne kadar tanıtılmamış. Tanıtılmadığı için de Sinop çok fazla göç vermiş. Dolayısıyla biz bu güzellikleri tanıtmaya gayret ediyoruz. Sinop doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Sergide göreceksiniz, bunlar sadece tadımlık görüntüler. Mutlaka Sinop'u gezmelisiniz, görmelisiniz. Sinop'un 466 tane köyü var, bu köyler muazzam tarihi, kültürel ve turizm değeri taşıyan köylerimiz. Mutlaka bunları görün" dedi.

Sinop'un kültür elçisi

Şevket Maviş'in arkadaşı olan Esenler Belediyesi Basın Danışmanı Hüseyin Akman, Maviş'in uzun yıllardır fotoğraf çektiğini söyleyerek "Şevket Maviş, benim liseden arkadaşım. Yaklaşık 30 yıldır gönlünü bu işlere kaptırmış bir arkadaşımız. Rahmetli Erbakan hocamızla teşrik-i mesaisi olan bir arkadaşımız. Erbakan hocamız kendisine 'Atom Karınca' lakabını takmış. Sinop'un bütün tarihi ve doğa güzelliklerini çekerek ölümsüzleştirmiş. Hiç kimseden maddi bir destek beklemeden bu işi yapmış. Kendisinden Allah razı olsun. Bizim Sinop'un kültür elçisi oldu. Kendisine Sinoplular adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerin kullandı.

Her köyümüz kartpostal gibi

Sergi 22. Dönem AK Parti Sinop Milletvekili Cahit Can ise, "Sinop bir masal değil aslında. Masalın daha ötesinde bir yer. Sinop'un her köyüne 5'er kez gitmişliğim vardır. Biz buraları gezdik ama Şevket Maviş kardeşim, geçmişte sosyal medya olmadığı halde karış karış gezerek çok güzel fotoğraflar çekti. Yani Sinop'un tanıtılması ile ilgili çok güzel katkılarının olduğuna ben şahidim. Buradaki resimleri incelediğimizde resimler Sinop'un az bir kısmını kapsıyor. Her bir köyümüz Sinop'ta kartpostal gibi. Ama Sinop'u ölmeden önce mutlaka ziyaret edin. Oradaki güzelliği hissedin" dedi. - İSTANBUL