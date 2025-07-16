Esenler'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Zaferin Adı Türkiye" adlı anma programı düzenledi.

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde bir program gerçekleştirdi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen "Zaferin Adı Türkiye" adlı anma programına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz şehitleri rahmet ve dualarla anıldı. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Tilavetin ardından 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi. Şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı programda, o geceyi anlatan videolar gösterildi. Programın son bölümünde kahramanlık türküleriyle meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla türkülere eşlik etti.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı konuşmada, "Bundan 9 yıl önce 15 Temmuz gecesinde yerini aldı. Yeni bir kahramanlığı, yeni bir imanı, yeni bir heyecanı, yeni bir direnişi, yeni bir dirilişi hep beraber gördük. 15 Temmuz belki de dünya tarihinde ülkeleri sıraya soktuğunda herhalde birçok ülkenin ya da birçok milletin hiç hayatında karşılaşmayacağı büyük bir ihanetle karşılaştığımız gecenin adıdır. Bu milleti Allah'la aldatmaya kalkan küresel emperyalizmin istihbaratçı ayak takımı olan FETÖ'nün kendisine emanet edilen, kendine emanet edilen milletin silahını ve tanklarını, aziz millete çeviren o hain satılmış uşakların, tarihin karanlık çukurunda yerle bir olduğu tarihtir. 15 Temmuz bir ihanetin haritasını gösterirken, bir ihanetin arka parçasını gösterirken, ama 15 Temmuz aynı zamanda yaklaşık 8 milyarlık insanlık alemine, bir millet olmak ne demekmiş bir vatan almak ne demekmiş, onun bu milletin kanıyla teriyle nasıl yazdığını gösterdiği bir tarihtir. Dualarımızın da sadece söz değil yüreğimizi ortaya koyduğumuz gecedir 15 Temmuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL