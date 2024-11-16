Esenler'de 'Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Esenler'de 'Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar' Sergisi Açıldı

Esenler\'de \'Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar\' Sergisi Açıldı

Esenler Belediyesi, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Güler Ertan, Ozan Sağdıç ve İbrahim Zaman'ın eserlerini içeren 'Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar' belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi 28 Kasım'a kadar açık kalacak.

16.11.2024 19:08  Güncelleme: 19:19
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Esenler Belediyesi tarafından "Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar" belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisi açıldı. Belgesel gösterimi ve fotoğraflara sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar" adlı fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimi açıldı. Programda fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı'nın, usta sanatçılar Güler Ertan, Ozan Sağdıç ve İbrahim Zaman'ın kendi evlerinde ve en doğal halleriyle objektifine taşıdığı fotoğraf ve videolar yer aldı. Programda "Fotoğrafın Renkli Yüzü" Güler Ertan, "Objektifin Bilgesi" Ozan Sağdıç ve "Fotoğrafın Sessiz Şairi" İbrahim Zaman'ın belgesel gösterimi yapılırken, sanatçılara ait 41 fotoğraf sergilendi. 28 Kasım'a kadar kapılarını açık tutacak olan serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

"İyi ki sanat var"

Serginin açılışında konuşan fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı "Değerli üstatların fotoğraflarını çekme fırsatı elde ettim. Tarihi bir not bıraktığıma inanıyorum. Sergiyi sizlerle buluşturmamı sağlayan Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Programa eşleriyle katılan sanatçılara da çok teşekkür ediyorum. Beni evlatları gibi görüp evlerini açtılar. Çok güzel tecrübeler yaşadım. İyi ki sanat var" şeklinde konuştu.

"Hayatımızdan bir kaç noktacık buraya damlamış"

Sergiyi beğendiğini dile getiren fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç ise, "Hayatımızdan bir kaç noktacık buraya damlamış. Sergi çok güzel düzenlenmiş. Fotoğraflarımız güzel çekilmiş. Aile ve özel hayatımızla bizi güzel aksettirmiş. Güzel bir sergi herkese gelmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler'de 'Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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