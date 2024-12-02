Esenyurt'a Dev Mimar Sinan Parkı Geliyor - Son Dakika
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Esenyurt'a Dev Mimar Sinan Parkı Geliyor

Esenyurt\'a Dev Mimar Sinan Parkı Geliyor

Esenyurt Belediyesi, 364 bin metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nın birinci etap çalışmalarında sona yaklaşıyor. Park, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile çocuk oyun gruplarıyla donatılıyor.

02.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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Esenyurt Belediyesi'nin BOTAŞ boru hattı üzerinde yapımına başladığı 364 bin metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nın ilk etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. İçerisinde spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile çocuk oyun gruplarının yer aldığı birinci etap kısa sürede hizmete açılacak.

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan Esenyurt, 364 bin metrekarelik devasa bir parka kavuşuyor. Esenyurt Belediyesi'nin BOTAŞ boru hattı üzerinde yapımına başladığı Mimar Sinan Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akçaburgaz, Selahattin Eyyubi ve Battalgazi Mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan projenin 100 bin metrekarelik birinci etabında çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak proje içerisinde; Spor alanları, 9 bin 732 metre yürüyüş yolu, kum havuzu, oturma alanları, iki tane 600 metrekare kapalı sera, bir tane de bin 200 metrekare açık sera bulunuyor. Her yaştan vatandaşın keyifli bir şekilde vakit geçirebilmesi için tasarlanan park projesi tamamlandığında, ilçenin yeşil alan ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'a Dev Mimar Sinan Parkı Geliyor - Son Dakika

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