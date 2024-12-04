Esenyurt'a Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt'a Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müjdesi

Esenyurt\'a Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müjdesi

Esenyurt'un ilk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla hayata geçiriliyor. Yapımına kısa süre içerisinde başlanacak olan merkez, Esenyurtluların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

04.12.2024 13:38  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'un ilk ağız ve diş sağlığı merkezi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla hayata geçiriliyor. Esenyurtluların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla planlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programına aldığı merkezin yapımına kısa süre içerisinde başlanacak.

Esenyurtlular, uzun süredir talep ettikleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne kavuşuyor. Mevlana Mahallesi'nde bulunan Esenyurt Belediyesi'ne ait arazi, 2019 yılında AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla diş hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmişti. Uzun süredir yer tahsis tartışmaları ile geciken proje için Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy harekete geçti. Aksoy, yıllardır atıl durumda bırakılan arazinin bakanlığa tahsis edilmesini sağladı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile birlikte hastanenin yapılacağı arazide incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aksoy, projenin yapımına kısa sürede başlanacağını söyledi.

İlçeye modern bir diş hastanesi kazandırılıyor

Başkan Vekili Aksoy, müjdeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve ekibine Esenyurt'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aksoy, "Hafta başında, uzun bir süredir yer tahsis tartışmaları ile yapımı geciken Esenyurt Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için belediyemize ait olan, Sağlık Bakanlığımızın önceden beri talep ettiği, arsanın tahsisini yaptık. Tamamlandığında 10 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir diş hastanesini Esenyurt kazanmış olacak. Çene ve diş operasyonlarının yapılabileceği ameliyathanelere ve kliniklere sahip olacak diş hastanemizin, sağlık emekçilerimize iyi bir çalışma ortamı, vatandaşlarımız için güzel bir sağlık tesisi olmasını diliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programına alındı

Esenyurtluların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesi amacıyla planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak, yatırım programına alındı. İçerisinde klinikler, ameliyathane ve acil servisin de yer alacağı hastane tamamlandığında haftanın 7 günü 24 saat Esenyurtlulara hizmet verecek.

Sağlık ve eğitim projeleri bir alanda

Yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerine okul yapılması da planlanıyor. Arsanın 15 bin metrekarelik kısmı ilçedeki derslik sorununa çözüm bulmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilecek. Bakanlık, arazi üzerine yapılacak 2 okulun proje çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diş Sağlığı, Can Aksoy, Politika, Esenyurt, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'a Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
19:11 Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
19:11 Valerien Ismael’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
18:50 İsrail’in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
18:41 Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 14:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'a Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.