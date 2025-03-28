Esenyurt Belediye Başkan Vekili, Gülizar Teyzenin İftar Sofrasını Şereflendirdi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 69 yaşındaki Gülizar teyzenin iftar sofrasına misafir oldu. Göreve geldiği günden bu yana yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik önemli projelere imza atan Aksoy, "Dün olduğu gibi bugün de sosyal devlet anlayışımızla tüm yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esenyurt'ta yaşayan 69 yaşındaki Gülizar İlet, uzun yıllar boyunca zorluklar içinde yaşadığı çöp evden Esenyurt Belediyesinin yardımlarıyla kurtarılmış ve yeni bir evine kavuşmuştu. Başkan Vekili Aksoy ve eşi Esin Aksoy, Gülizar teyze ile yenilenen evinde kurduğu iftar sofrasında bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Gülizar İlet'in misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, "Gülizar teyze, güler yüzü, hoş sohbeti ve enerjisiyle bizleri kendisine hayran bıraktı. Bizleri bir anne şefkatiyle ağırlayan teyzemize misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Teyzemizin ihtiyaçlarını not aldık. Onun yaşam şartlarını iyileştirmek için desteklerimiz sürecek. Dün olduğu gibi bugün de sosyal devlet anlayışımızla tüm yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL