Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, vizyon projelerini anlattı

Yerel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, vizyon projelerini anlatarak, "Biz ilk 100 gün içinde en az 5,10 tane kreşin temelini atmak istiyoruz. Bugüne kadar halka bir hizmet yapıldığında lütuf gibi görülmüş. Ancak biz hızla yola çıkacak, Kent Lokantası'nı da açacağız, aşevini de açacağız" dedi.

İlke TV'de Dilek Odabaş ile "Konuşma Zamanı" programına konuk olan Başkan Özer, ilk 100 gün içinde Esenyurt'a yeni kreşler ve kent lokantaları kazandıracaklarını söyledi. İlk 100 gün için planladığı projelerini anlatan Başkan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"KENT LOKANTASI'NI DA, AŞEVİNİ DE AÇACAĞIZ"

"Makro düzeyde yapacaklarımızın yanında proje bazında yapacaklarımız da var. Kreş yapacağız. Kocaman Esenyurt'ta 9-10 tane kreşimiz var. Biz ilk 100 gün içinde en az 5, 10 tane kreşin temelini atmak istiyoruz. Bugüne kadar halka bir hizmet yapıldığında lütuf gibi görülmüş. Ancak biz hızla yola çıkacak, Kent Lokantası'nı da açacağız, aşevini de açacağız.

Matematik Köyü isminde bir projemiz var, herkesin ilgisini çeker. Bu projemiz, Esenyurt'u bir silikon vadisi haline getirme projesidir. Katma değeri yüksek ürünler üreterek ihraç edebileceğimiz bir yer yaratabiliriz. Esenyurt aynı zamanda lojistiğin başkenti olabilecek bir yer. Kara ulaşımı var, deniz ulaşımı var, demir yolu ulaşımı var, hava yolu ulaşımı var ama hala bir lojistik köyü yok. Bunlara derhal el atarak, projelerimizi el birliğiyle hayata geçireceğiz.

"ENGELLİLERLE İLGİLİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Esenyurt'un çocukları için kültür merkezlerinde kendilerini geliştirebilecekleri sinema, tiyatro gibi sanat kursları, çocuk meclisleri, gençlik meclisleri kuracağız. Kadın ve gençlik bizim kırmızı çizgimizdir. Kadınlarla ilgili kanser tarama testleri, önleyici sağlık hizmetleri ve evde bakım hizmetleri gibi projelerimizi hayata geçireceğiz. Eğitimle ilgili Kampüs Lise projesine başlanmış ama hiç ilerleme sağlanmamış, bu projeyi ilerleteceğiz. Engellilerle ilgili projelerimizi hayata geçireceğiz.

"PROJE DEMOKRASİSİ UYGULAYACAĞIZ"

Biz burada Anadolu kültürlerini bir araya getirecek bir yer yapmayı planlıyoruz. Esenyurt'ta var olan 950 derneğimizi burada buluşturacağız. Mesela bir dil merkezimiz var, bu merkezimizde onlarca dil eğitimi yapacağız. Her kültürün kendini geliştirebileceği olanakları sunacağız. Bunları birbiriyle çatışma içinde değil, bir zenginlik olarak görüp birbirlerini besleyecekler. Mütevazi olup taş üstüne taş koyacağız. Bizim şöyle bir anlayışımız yok: Tepeden inme. Biz biliyoruz, her şeyi biz yapacağız. Proje demokrasisi uygulayacağız. Örneğin muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle, kent konseyiyle, kanaat önderleriyle bir araya geleceğiz, onların da önerilerini alacağız. Bir proje havuzu oluşturacağız. Belki orada elli tane, yüz tane projemiz birikecek. Önceliği kime vereceğiz? Acil sorun çözen, kaynağı ve geri dönüşü kente dokunan, katma değer katan ve kalıcı olan projeleri öne çıkararak hayata geçireceğiz, çünkü belediye başkanı demek, halkın parasını halka kullanan insan demektir. Olmayanı olduracağız, bulacağız ve bu hizmet yolumuz olacak.

"REHABİLİTASYON MERKEZİ KURACAĞIZ"

Rehabilitasyon merkezi kuracağız ve geliştireceğiz. Ancak bunlar radikal çözüm değil. Radikal çözüm halkı bilinçlendirmedir. Ben hemen talimat verdim. Şimdi arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Başlayacağız. Hem velileri hem de okullarda konferanslar yoluyla bu uyarılarımızı yapacağız. Sonra bu anlamda suça teşvik edenlerin cezasını emniyet verecek. Sonra da halkı bilinçlendireceğiz."