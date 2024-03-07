Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dönem sonunda çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dönem sonunda çalışmalarını anlattı

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2019-2024 döneminin son olağan meclis toplantısında gerçekleştirdiği projeleri ve çalışmaları anlattı. Bozkurt, Esenyurt'un çocuklarının ve gençlerinin menfaatine çalışarak kentin imar rantına mahkum edilmesine müsaade etmediklerini belirtti.

07.03.2024 10:57  Güncelleme: 11:09
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Esenyurt Belediyesi'nin 2019-2024 döneminin son olağan meclis toplantısı parti gruplarının bir araya gelmesi ile yapıldı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, toplantıda görev yaptığı dönem boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Başkan Bozkurt, "Esenyurt'un çocuklarının, gençlerinin menfaatine çalışarak ve kentin imar rantına mahküm edilmesine müsaade etmeyerek süreci tamamladık" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,  2019-2024 döneminin son olağan meclis toplantısında görev yaptığı süreçte hayata geçirdiği projelere ve çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunun ardından konuşan Başkan Bozkurt, 2019 yılında Esenyurt'un tarihi rekorunu kırarak yüzde 52 oy oranıyla seçildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Biz seçildiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 23'ler civarındaydı. Tabii ki birçok farklı eğilimden vatandaşımızın da destekleri oldu. O gün yapılan ittifakların da etkisi çok büyük. Bu süreçte çok kısıtlı imkanlarımıza rağmen büyükşehir belediyelerinin bile yapamadığı işleri hayata geçirdik. Bu kargaşa ve kaosta mutlaka eksiklerimiz vardır. Ama şundan herkesin emin olmasını isterim: Kimsenin burnunu kanatmadan, hak, hukuk, adalet, mevzuat, ahlak kurallarından uzaklaşmadan; hiçbir tehdide, ahlaksız tekliflere, şantaja, baskıya, boyun eğmeden, hiçbir zorluk karşısında diz çökmeden, gerçek yoldaşlarımın ve sizlerin desteğiyle bugüne kadar geldik. Teklifin nereden ve kimden geldiğine bakmadan; Esenyurt'un çocuklarının, gençlerinin menfaatine çalışarak ve kentin imar rantına mahküm edilmesine müsaade etmeyerek süreci tamamladık."

"SÜREÇ SONUNDA KONUŞMA HAKKIMI SAKLI TUTUYORUM"

Yarım kalan projelerini tamamlamak için bir kez daha aday olmak istediğini ancak aday gösterilmediğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Yaptırdığım kamuoyu yoklamalarında yüzde elli beş civarı memnuniyet olmasına, yine genel merkezin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında da benzer sonuçların çıkmasına rağmen yeniden aday gösterilmedim. Yöre dernekleri, muhtarlar, cemevleri, cami dernekleri, spor kulüpleri, pazarcılar, minibüsçüler ve kanaat önderleri gibi gerçek kent uzlaşının ve aklının ortaklaştığı kişi olmama rağmen ve gerekçesini doğru bulmadığım, şu anda seçim sonucuna zarar verecek kişi olmama sorumluluğumdan dolayı söylemediğim nedenlerle aday gösterilmedim. Süreç sonunda konuşma hakkımı saklı tutarak, kırgınlığımın sadece parti yöneticilerine olduğunu belirtmek istedim. Zira 7 büyükşehirden, 57 ilden daha büyük, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde altısını karşılayan, Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı ve 15 yıllık AK Parti iktidarının sonucunda belediyeyi alan bir başkan olduğum halde, henüz bugüne kadar beni arayan ne bir yetkili oldu ne de bir gerekçe tarafıma bildirildi. Çok sevdiğim bir söz var: 'Bekle, sabret; sabretmek zayıflık değildir.' Ben de hakka, adalete, ahlaka olan inancımdan dolayı sabrediyorum. Geleceğe umutla bakıyorum. Kendimi Esenyurtluların vicdanına emanet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dönem sonunda çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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