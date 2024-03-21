Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Eğitimcilerle İftar Programında Buluştu

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelindeki eğitimciler ile iftar programında bir araya geldi. Esenyurt'u yönetme süresinin seçim günü sona ereceğini ifade eden Başkan Bozkurt eğitimcilerden helallik istedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelindeki eğitimciler ile iftar programında bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa öretmenler, okul müdürleri ve ailelerinin yanı sıra birim müdürleri ve başkan yardımcıları da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, oruçlar açıldı. Orucunu açtıktan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Bozkurt Ramazan ayının birleştirici gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve onların çok değerli aileleri, iftar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önemli bir aydayız. Bizim coğrafyamızın en önemli ayı bence. Küskünlerin barıştığı, lokmalarımızı paylaştığımız bir aydayız. Bunun yanında derdimizi, tasamızı birbirimize anlattığımız önemli ve güzel bir ay; hem ibadet açısından hem de gelenekler açısından. Allah kimseyi açlıkla sınamasın diyorum. Kimse çocuklarının karşısına boynu bükük gitmesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz asla bozulmasın. Zira bu coğrafyanın sorumluluğu sadece kendi ülkesinde, kendi coğrafyasında değil. Biz ne kadar güçlü olursak, bizim çevremizdeki ülkeler de bize bakarak daha birlik beraberlik içinde olur, daha güçlü olur diye düşünüyorum. Orta Doğu coğrafyası, Kafkasya coğrafyası, Trakya coğrafyası bizim birliğimiz bütünlüğümüzden beslenerek daha da güçlü olur. Zira bizim coğrafyamız binlerce yıldır imparatorluk coğrafyasıdır ve çevresini de yönetmiştir. Allah kimseyi haktan, adaletten, hukuktan ayırmasın. Allah kimseyi hırslarına kurban etmesin".

"Benim sürem seçim günü bitiyor"

Eğitimcilerden helallik isteyerek sözlerine devam eden Başkan Bozkurt, "Sevgili öğretmenlerim, değerli müdürlerim, 5 yıl Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Sizlerin de eminim bir bölümünüz destek vermişsinizdir. Ama sonraki süreçlerde ben eğitim camiasının tamamından destek aldım. Bir öğretmen çocuğu olarak bundan çok mutlu olduğumu sizlere iletmek istiyorum. Bu güne kadar bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bu 5 yıllık sürecin sonunda birçok iş yaptık. Bir takım işlerimiz yarım kalmıştı, onları da tamamlamak üzere ben partimden aday olmak için bir daha başvurdum. Ancak partim başka bir tercih yaptı, dolayısıyla aday olamadım. Yani benim sürem seçim günü bitiyor. Bu nedenle sizlerden helallik istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içinde ülkemizin güçlenmesi için bundan sonraki süreçlerde de çalışmaya devam edeceğim. Tekrardan Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Arkasından çok güzel bir bayramla inşallah ülkemiz güzelliklere açılır. Seçimlerin de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi. - İSTANBUL