Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Eğitimcilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Eğitimcilerle İftar Programında Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Eğitimcilerle İftar Programında Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelindeki eğitimciler ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Bozkurt, eğitimcilerden helallik istedi ve Esenyurt'u yönetme süresinin seçim günü sona ereceğini ifade etti.

21.03.2024 10:53  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelindeki eğitimciler ile iftar programında bir araya geldi. Esenyurt'u yönetme süresinin seçim günü sona ereceğini ifade eden Başkan Bozkurt eğitimcilerden helallik istedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelindeki eğitimciler ile iftar programında bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa öretmenler, okul müdürleri ve ailelerinin yanı sıra birim müdürleri ve başkan yardımcıları da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, oruçlar açıldı. Orucunu açtıktan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Bozkurt Ramazan ayının birleştirici gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve onların çok değerli aileleri, iftar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önemli bir aydayız. Bizim coğrafyamızın en önemli ayı bence. Küskünlerin barıştığı, lokmalarımızı paylaştığımız bir aydayız. Bunun yanında derdimizi, tasamızı birbirimize anlattığımız önemli ve güzel bir ay; hem ibadet açısından hem de gelenekler açısından. Allah kimseyi açlıkla sınamasın diyorum. Kimse çocuklarının karşısına boynu bükük gitmesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz asla bozulmasın. Zira bu coğrafyanın sorumluluğu sadece kendi ülkesinde, kendi coğrafyasında değil. Biz ne kadar güçlü olursak, bizim çevremizdeki ülkeler de bize bakarak daha birlik beraberlik içinde olur, daha güçlü olur diye düşünüyorum. Orta Doğu coğrafyası, Kafkasya coğrafyası, Trakya coğrafyası bizim birliğimiz bütünlüğümüzden beslenerek daha da güçlü olur. Zira bizim coğrafyamız binlerce yıldır imparatorluk coğrafyasıdır ve çevresini de yönetmiştir. Allah kimseyi haktan, adaletten, hukuktan ayırmasın. Allah kimseyi hırslarına kurban etmesin".

"Benim sürem seçim günü bitiyor"

Eğitimcilerden helallik isteyerek sözlerine devam eden Başkan Bozkurt, "Sevgili öğretmenlerim, değerli müdürlerim, 5 yıl Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Sizlerin de eminim bir bölümünüz destek vermişsinizdir. Ama sonraki süreçlerde ben eğitim camiasının tamamından destek aldım. Bir öğretmen çocuğu olarak bundan çok mutlu olduğumu sizlere iletmek istiyorum. Bu güne kadar bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bu 5 yıllık sürecin sonunda birçok iş yaptık. Bir takım işlerimiz yarım kalmıştı, onları da tamamlamak üzere ben partimden aday olmak için bir daha başvurdum. Ancak partim başka bir tercih yaptı, dolayısıyla aday olamadım. Yani benim sürem seçim günü bitiyor. Bu nedenle sizlerden helallik istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içinde ülkemizin güçlenmesi için bundan sonraki süreçlerde de çalışmaya devam edeceğim. Tekrardan Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Arkasından çok güzel bir bayramla inşallah ülkemiz güzelliklere açılır. Seçimlerin de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt, Bozkurt, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Eğitimcilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:24:40. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Eğitimcilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement