Esenyurt Belediyesi, Depremzedelere Destek Veriyor

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Esenyurt Belediyesi, geceyi deprem toplanma alanlarında geçiren vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy'un talimatıyla Esenyurt Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi. Afetin hemen ardından başlayan çalışmalar, gece boyunca ve ertesi gün aralıksız devam etti. Belediyeye bağlı aşevleri ve mobil ikram araçları, gece boyunca 60 okul, 41 cami, 30 lokasyon, 4 cemevi gibi noktalarda 80 bin kişiye çorba, 15 bin kişiye ise sandviç ve çeşitli ikramlarda bulundu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alanlarda detaylı temizlik çalışması da yapıldı.

3 bin 500 talep çözüme kavuşturuldu

Ekipler, belediyenin çağrı merkezine son 24 saatte gelen 3 bin 500 çağrıyı ilgili birimlere ileterek hızlıca çözümünü sağladı. Ayrıca teknik ekipler, ihbar aldıkları 210 yapıda teknik incelemelerini yaparak raporlarını ilgili birimlere iletti.

"Bu zor günlerde halkımızın yanındayız"

Vatandaşlara yanında olmaya devam edeceklerini sürdüreceklerini belirten belediye yetkilisi Ali Kemal Gündoğdu, "Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisini tedirgin hissedip evine giremeyen, dışarıda kalan ya da kendi imkanlarıyla çadır kurmak zorunda kalan vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından ikramda bulunuyoruz. Bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek, bir nebze olsun kendilerini daha güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL