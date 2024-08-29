Esenyurt Belediyesi 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi

Esenyurt Belediyesi \'Kariyer Fırsatları Buluşması\' düzenlendi

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve ilçe belediyeleri iş birliği ile 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi. İş arayan vatandaşlar, sektörünün önde gelen firmaları ile görüşme fırsatı buldu.

29.08.2024 11:35  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi. İş arayan vatandaşlar, sektörünün önde gelen firmaları ile görüşme fırsatı buldu.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve ilçe belediyeleri iş birliği ile 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa çok sayıda iş arayan vatandaş ile 100'ün üzerinde firma katıldı. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren buluşmada ayrıca CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konulu seminerler de verildi. Vatandaşların niteliklerine uygun alanlarda istihdam edilmesinin amaçlandığı program ile iş gücü piyasasının geliştirilmesi ve ilçe ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Çok güzel bir ortam var; adeta bir şenlik havası içinde geçiyor"

Özel bir şirkette işe alım yetkilisi olarak görev yapan Hüseyin Akdağ, ilçelerde kurulan istihdam ofisleri ile iş arayanlara daha hızlı ulaştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bugün buraya gelmemize vesile olan başta Prof. Dr. Sayın Ahmet Özer'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofislerine ve çalışan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada, halka ulaşabilmek ve istihdam olanağı oluşturmak adına bize büyük bir fırsat sundular. Bu nedenle emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir ortam var; adeta bir şenlik havası içinde geçiyor. İnsanlar, hayallerindeki işe kavuşmanın umuduyla buraya geliyorlar ve gördüğüm kadarıyla bugün birçoğu, gerek bizim firmamızda gerekse diğer firmalarda bu hayallerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştılar. Özellikle firmamız bünyesinde kurulmuş birimimizle, halka en hızlı şekilde ulaşabildiğimiz nokta bizim için Esenyurt Belediyesi oldu. İBB'nin İstihdam Ofisleri, özellikle Esenyurt'ta son dönemde açılan yeni ofislerle bize büyük destek verdiler. Bu sayede iş arayanlara çok daha hızlı ulaşabiliyoruz, bu da bizim için büyük bir konfor sağlıyor. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

"İş ararken zorlanmıyoruz"

Kariyer Fırsatları Buluşması'na iş aramak için gelen Zafer Aslan da pek çok iş fırsatı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün buraya iş aramak için geldim. Ülkemizde iş sıkıntısının oldukça fazla olduğunu görüyorum. Bu nedenle vatandaşlarımız geçinmekte zorlanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt halkının istihdamı için büyük destek veriyor. Gerçekten Başkanımız çok iyi çalışıyor. Esenyurt'ta sunduğu hizmetler sayesinde vatandaşlarımız iş ararken zorlanmıyor. İşverenlerle iş arayanları buluşturma konusunda da başarılı bir çalışma yapıldığını görüyorum. İnsan haklarına saygılı bir yaklaşım sergileniyor. Bu tür tanışma ve buluşmalar da oldukça faydalı oluyor. Şu an için memnunum. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, istanbul, Esenyurt, Ekonomi, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi 'Kariyer Fırsatları Buluşması' düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement