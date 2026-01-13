Esenyurt Belediyesi\'nden vatandaşın içini ısıtan uygulama

Esenyurt Belediyesi, mobil ikram aracıyla ilçe genelindeki metrobüs duraklarında çorba ikramı gerçekleştiriyor.

Soğuk kış aylarında vatandaşın yanında olan Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki metrobüs duraklarında çorba ikramı gerçekleştiriyor. Mobil ikram araçlarıyla toplu taşıma noktalarına dağılan belediye ekipleri, özellikle sabah ve akşam yoğunluğunda vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek içlerini ısıtıyor. Uygulama sayesinde Esenyurtlular, soğuk havalarda evlerine ve işlerine daha sıcak bir başlangıç yapıyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde hayata geçirilen çorba ikramı uygulaması vatandaşlardan takdir toplarken, belediye yetkilileri benzer sosyal destek çalışmalarının kış boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL