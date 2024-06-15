Esenyurt Belediyesi Kurban Atıklarını Dönüştürerek Organik Gübre Üretiyor

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Esenyurt Belediyesi, kurban satış alanında biriken hayvansal atıkları dönüştürerek hem çevre kirliliğini önlüyor hem de park ve bahçelerde kullanmak için organik gübre elde ediyor.

Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında çevre dostu bir çalışmaya imza atılıyor. Alanda biriken tonlarca hayvansal atık, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile toplanıp toprak altına gömülüyor. Hem halk sağlığını korumak hem de çevreye zarar verilmesini önlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, bir yıl toprak altında bekleyen atıklardan organik hayvan gübresi elde ediliyor. Topraktan çıkarılan gübreler belediyenin park ve bahçe çalışmalarında kullanılarak önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Sürdürülebilir bir çevre için çalışıyorlar

Kurban satış sürecinde tonlarca hayvan atığı oluştuğunu belirten yetkililer, "Ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre amacı ile biriken taze hayvan atıklarını halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde toprağa gömdük. Atıkları toprak altında olgunlaştırarak azot ve karbon oranının azaltılmasını sağlıyoruz. Bir yıl sonra bu atıkları topraktan yanmış bir şekilde çıkarıp ilçemizdeki park ve bahçelerde gübre olarak kullanacağız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL