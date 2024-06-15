Esenyurt Belediyesi Kurban Atıklarını Dönüştürerek Organik Gübre Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi Kurban Atıklarını Dönüştürerek Organik Gübre Üretiyor

Esenyurt Belediyesi, kurban satış alanında biriken hayvansal atıkları dönüştürerek çevre kirliliğini önlemek ve organik gübre elde etmek için çalışmalar yapıyor. Toprak altında bir yıl bekleyen atıklardan elde edilen gübreler, belediyenin park ve bahçe çalışmalarında kullanılıyor.

15.06.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, kurban satış alanında biriken hayvansal atıkları dönüştürerek hem çevre kirliliğini önlüyor hem de park ve bahçelerde kullanmak için organik gübre elde ediyor.

Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında çevre dostu bir çalışmaya imza atılıyor. Alanda biriken tonlarca hayvansal atık, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile toplanıp toprak altına gömülüyor. Hem halk sağlığını korumak hem de çevreye zarar verilmesini önlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, bir yıl toprak altında bekleyen atıklardan organik hayvan gübresi elde ediliyor. Topraktan çıkarılan gübreler belediyenin park ve bahçe çalışmalarında kullanılarak önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Sürdürülebilir bir çevre için çalışıyorlar

Kurban satış sürecinde tonlarca hayvan atığı oluştuğunu belirten yetkililer, "Ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre amacı ile biriken taze hayvan atıklarını halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde toprağa gömdük. Atıkları toprak altında olgunlaştırarak azot ve karbon oranının azaltılmasını sağlıyoruz. Bir yıl sonra bu atıkları topraktan yanmış bir şekilde çıkarıp ilçemizdeki park ve bahçelerde gübre olarak kullanacağız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Kurban, Bahçe, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi Kurban Atıklarını Dönüştürerek Organik Gübre Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:34:00. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi Kurban Atıklarını Dönüştürerek Organik Gübre Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement