Esenyurt Belediyesi\'nden Afet Bilinci Eğitimi

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü afet bilinci eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, belediyenin arama kurtarma ekibi ESAK personelleri tarafından Esenyurt Üniversitesi'nde öğrencilere ve akademik personele yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Afetlerde alınması gereken önlemlerin anlatıldığı eğitimde, katılımcılara afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında gerçekleştirilen tahliye tatbikatıyla, deprem gibi acil durumlarda binaların güvenli şekilde nasıl boşaltılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim Görevlisi Elif Tatlı, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde bugün belediye iş birliğiyle temel afet ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Deprem anında neler yapılması gerektiği, binaların nasıl tahliye edilmesi gerektiğiyle ilgili tatbikat yaptık. Ayrıca deprem öncesi ve sonrası süreçler hakkında detaylı bilgi verildi. Deprem sonrasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunlara karşı çözüm yolları konusunda da bilinçlenmemiz sağlandı" ifadelerini kullandı. Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı toplumsal farkındalık ve hazırlık seviyesini artırmayı amaçlayan bu tür eğitim çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - İSTANBUL