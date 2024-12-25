Esenyurt Belediyesi\'nden Deprem Bilinci Eğitimi

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Esenyurt Belediyesi, deprem gerçeğini göz ardı etmiyor. Belediyenin arama kurtarma ekibi ESAK, ilçe genelindeki okullarda afet bilinci eğitimi veriyor. Öğrenciler, bu eğitimler sayesinde bilinçleniyor.

Esenyurt Belediyesi, depreme dirençli bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ilçedeki okulları tek tek dolaşarak öğretmen ve öğrencilere hem afet bilinci eğitimi veriyor hem de tahliye tatbikatı yapıyor. Muhtemel bir Marmara depremi riskini en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda küçük arama kurtarma ekipleri bilinçlendiriliyor.

Öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren ekipler, örnek bir deprem çantası da hazırlıyor. Eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını ifade eden öğrenciler, Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyor. - İSTANBUL