Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Spor Akademisi Hazırlık Kursu - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Spor Akademisi Hazırlık Kursu

Esenyurt Belediyesi\'nden Gençlere Ücretsiz Spor Akademisi Hazırlık Kursu

Esenyurt Belediyesi, BESYO, PMYO ve POMEM gibi kurumların sınavlarına hazırlanan gençler için Spor Akademilerine Hazırlık Kursu açtı. Kurs, ücretsiz eğitimler ve rehberlik hizmetleri sunarak gençlerin hedefledikleri üniversitelere ulaşmalarını destekliyor.

30.12.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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Esenyurt Belediyesi açtığı Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, BESYO, PMYO, POMEM ve spor liselerinin sınavlarına hazırlanan gençlerin, hayallerine yürüdükleri yolda en büyük destekçisi oluyor.

Yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Milli Savunma Üniversitesinde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler, Esenyurt Belediyesi Spor Akademilerine Hazırlık Kursu'nda fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor. Haftanın 6 günü gruplar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin sınavına uygun parkurlar kuruluyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun grupların eğitim aldığı kursta, uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Öğrencilere hedefledikleri bölümü kazanmaları için her türlü desteği sunduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Antrenörü Esra Yıldırım, "Spor lisesi, BESYO, POMEM, PMYO gibi alanlarda eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerle öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 10 ay boyunca devam eden eğitimlerde, ilk derslerde genel kuvvet, kuvvette devamlılık, çabukluk, çeviklik gibi parametrelerde öğrencilerimizi adapte ediyoruz. Eğitimin son 3 ayında tamamen parkur odaklı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız gençlerin hedefledikleri, hayal ettikleri üniversiteleri kazanmalarına yardımcı olmak. Eğitimlerimizin tamamı ücretsiz. Esenyurt Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

"Bu kurs sayesinde hayallerimize kavuşacağız"

Kursun, fiziksel gelişimi için çok faydalı olduğunu belirten Ahmet Susuz ise şöyle konuştu: "BESYO'ya hazırlanıyorum. Sabahları okula gidiyorum, akşamları da burada eğitim alıyorum. İlk olarak, kondisyonumuzu güçlendiriyoruz. Sonrasında parkurları öğreniyoruz. Özel kurslara göre hem ücretsiz hem de eğitimi çok iyi. Bu kurs sayesinde hayallerimize kavuşacağız. Destekleri için Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Spor Akademisi Hazırlık Kursu - Son Dakika

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